Ozzy Osbourne ne pense pas qu’il lui reste longtemps

Ozzy Osbourne ne s’inquiète pas de sa mortalité mais ne pense pas qu’il sera en vie “encore plus longtemps”.

Ozzy Osbourne ne pense pas qu’il sera en vie “beaucoup plus longtemps”.

La rock star de 71 ans – qui a lutté contre la pneumonie et une série d’autres problèmes de santé en 2019 – a récemment annoncé qu’il avait reçu un diagnostic de maladie de Parkinson, et il pensait à sa mortalité, mais il a insisté sur le fait qu’il n’était pas inquiet quand le la fin viendra.

Il a dit: “Est-ce que je pense à quand viendra mon heure?

“J’y pense, je ne m’inquiète pas. Je ne serai pas ici dans 15 ans ou peu, pas beaucoup plus longtemps, mais je ne m’y attarde pas.

“Ça va nous arriver à tous. Suis-je heureux maintenant? Non. Je n’ai pas ma santé. Cette chose m’a frappé, mec, mais je suis toujours là.”

Mais le rockeur “Paranoïde” a également admis qu’il avait passé plusieurs mois “désolé pour [himself]”.

Il a dit à Kerrang! magazine: “[I spent the year] allongé sur le lit de merde, désolé pour moi-même, disant: “Je suis mort, j’ai fini, c’est fini”. Ce fut la pire année de ma vie.

Et Ozzy ne pense pas qu’il serait encore en vie maintenant s’il n’avait pas pris le temps de travailler sur son nouvel album solo, ‘Ordinary Man’.

Il a dit: “Je ne serais pas assis ici maintenant si je ne l’avais pas fait.

“C’était le meilleur remède.”

Le rockeur du Black Sabbath craignait également de mourir il y a un an après avoir trébuché dans la nuit et délogé les tiges métalliques qui ont été mises dans sa colonne vertébrale en 2003 après un grave accident de VTT, et a plaisanté en disant que cela n’aurait pas été particulièrement glamour marche à suivre.

Il a dit: “Je suis tombé ivre dans les escaliers, j’ai f *** ing des voitures écrasées, j’ai f *** ing presque mort dans des avions. Tombant dessus pour des ap ** s – ce n’est pas exactement Ozzy sortir dans une flambée de gloire f *** ing, est-ce?

“Allez pour un p ** s: bang! La loi de Sod, n’est-ce pas?”

