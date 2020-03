2020-03-02 12:30:06

Ozzy Osbourne se sent chanceux d’être en vie après une crise de mauvaise santé.

Le rockeur du Black Sabbath a presque l’impression d’avoir la “touche magique” et dit que c’est son “désir” de revenir sur scène qui le maintient.

Il a dit: “Neuf personnes sur dix avec qui je buvais ou dont j’étais chargé, sont toutes parties. Je ne sais pas. Je ne dis pas que j’ai la touche magique. J’ai toujours dit que je avoir probablement un caca d’oiseau rare sur moi et attraper un virus et disparaître. Je veux retourner sur scène … c’est pour ça que je vis. ”

Ozzy a reçu un diagnostic de Parkin 2, une forme rare de Parkinson.

Sa femme Sharon a partagé: “Ça s’appelle Parkin 2. C’est un gène avec lequel Ozzy est né et bien sûr, Ozzy n’a rien pu obtenir de normal, c’est très rare et son chemin n’est pas comme le Parkinson normal, comme nous le savons tous. Il est né avec mais il était en sommeil. Si Ozzy devait attraper un rhume, il se transformerait en pneumonie. Ce professeur a trouvé un moyen de faire des cellules souches là où cela aide à la douleur. Il pourrait avec un peu de chance se débarrasser de la douleur d’Ozzy Ozzy sera en meilleure santé pour lutter contre la maladie de Parkinson. ”

Sa mauvaise santé est due à une mauvaise chute, qui a aggravé une blessure au cou qu’il a subie il y a plus de 10 ans.

S’adressant à Good Morning Britain d’ITV, il a déclaré: “Lorsque je suis tombé par terre, je me souviens avoir pensé:” Vous l’avez fait maintenant Ozzy “. «J’ai dit à Sharon:« Pouvez-vous téléphoner à une ambulance, je pense que je me suis cassé le cou? Elle se levait et sortait de ce lit comme un éclair – elle courait et criait dans la maison. ”

Sharon a ajouté: “J’ai vu que cela se produisait au ralenti. Il aimerait descendre, n’a pas tendu les bras pour briser la chute. Il est allé se cogner et était juste allongé là, blanc comme un drap, sa tension artérielle était à travers le toit. Je me dis juste: “Il va partir, je sais qu’il va partir, je vais le perdre.” “

