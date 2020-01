Ozzy Osbourne souffre de la maladie de Parkinson, détaille le diagnostic

Ozzy Osbourne s’est toujours vanté d’être un livre ouvert, dans les bons comme dans les mauvais moments.

Et donc le légendaire rockeur, 71 ans, dit à ses fans la vérité sur sa bataille de santé privée d’un an: il a été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson en février 2019.

S’asseoir avec Robin Roberts pour un entretien avec “Good Morning America” qui a été diffusé mardi, Ozzy, femme Sharonet les enfants Jack et Kelly s’est ouvert pour la première fois sur l’impact du diagnostic du patriarche sur leur célèbre famille.

“Je ne suis pas bon avec les secrets. Je ne peux plus me promener avec ça parce que c’est comme si je n’avais plus d’excuses, tu sais?” Ozzy a dit à Roberts.

“Cela a été terriblement difficile pour nous tous”, a-t-il poursuivi. “J’ai fait mon dernier réveillon du Nouvel An au Forum. Puis j’ai eu une mauvaise chute. J’ai dû me faire opérer au cou, ce qui m’a foutu tous les nerfs.” C’est peu de temps après la chute, a déclaré Ozzy, qu’il a été diagnostiqué avec le trouble neurodégénératif incurable qui provoque des tremblements constants chez la plupart des patients.

“C’est PRKN 2”, a noté Sharon. “Il y a tellement de types différents de Parkinson; ce n’est pas une condamnation à mort par n’importe quel effort d’imagination, mais cela affecte certains nerfs de votre corps. Et c’est – c’est comme si vous passiez une bonne journée, une bonne journée, puis une très mauvaise journée. “

Ozzy a décrit la douleur nerveuse et l’engourdissement comme une “sensation bizarre”, disant qu’il “a eu un engourdissement le long de ce bras pour la chirurgie, mes jambes continuent à refroidir. Je ne sais pas si c’est la maladie de Parkinson ou quoi, vous savez, mais c’est – voyez, c’est ça le problème. Parce qu’ils se coupaient les nerfs quand ils ont fait la chirurgie. “

Ce sont en fait les enfants d’Ozzy qui ont d’abord soupçonné que quelque chose n’allait pas avec leur père.

“La chose la plus difficile est de voir quelqu’un que vous aimez souffrir”, a déclaré Kelly. “C’est en quelque sorte devenu un peu – je pense un renversement de rôle pour nous, où nous devons être comme,” Sortez de là. Allez nous – nous devons tous admettre ce qui se passe ici “, afin que nous puissions surmonter cela. Et il a fallu un certain temps pour que tout le monde soit sur la même longueur d’onde. “

“Nous avons tous beaucoup appris les uns des autres – et cela a réaffirmé notre force”, a-t-elle ajouté, notant que le diagnostic a également aidé à améliorer sa relation avec son frère.

Jack, qui a reçu un diagnostic de sclérose en plaques en 2012, a déclaré qu’il pouvait plus que jamais établir un lien avec son père, en disant à Robin: “Je comprends quand vous avez quelque chose que vous ne voulez pas avoir – mais s’il veut parler, et sinon – j’essaye de glisser des informations. “

En plus des nouveaux défis physiques, l’estime de soi d’Ozzy a également pris un coup; il sent qu’il ne peut pas contribuer à sa famille comme il l’a fait autrefois.

“Venant d’un milieu ouvrier, je déteste laisser tomber les gens. Je déteste ne pas faire mon travail”, a-t-il expliqué. “Et donc quand je vois ma femme aller travailler, mes enfants travailler, tout le monde fait – essayer de m’aider, ça me déprime parce que je ne peux pas contribuer à ma famille, tu sais.”

“Mais vous savez, formulez-le de cette façon – je suis beaucoup mieux maintenant que je ne l’étais en février dernier”, a-t-il ajouté. “J’étais dans un état choquant.”

Dans un effort pour garder le moral de son père, Kelly a joué un rôle actif en le ramenant au studio pour travailler sur la musique. “La seule chose que je sais, c’est que puis-je faire pour le faire sourire? Je sais qu’aller au studio le rend heureux. C’est ce que j’ai fait”, a-t-elle déclaré. “Tout le reste, c’était lui.”

Ozzy a depuis repris ses forces et se concentre sur ce qu’il a toujours aimé faire: jouer pour ses fans. Il a même sorti son premier nouveau single en une décennie, un morceau intitulé “Ordinary Man”.

“Ils sont mon air, vous savez”, a-t-il dit à propos de ses partisans. “Je me sens mieux. J’ai reconnu que j’avais – un cas de Parkinson. Et j’espère juste qu’ils s’accrocheront et qu’ils seront là pour moi parce que j’en ai besoin. Je veux voir mes gens, vous savez C’est comme si je – je les manque tellement. “

Ozzy et sa femme cherchent également à l’extérieur des États-Unis pour plus de réponses. Comme l’a expliqué Sharon, “Nous avons en quelque sorte atteint un point ici dans ce pays où nous ne pouvons pas aller plus loin parce que nous avons toutes les réponses que nous pouvons obtenir ici. Donc en avril – nous allons à un professionnel en Suisse. Et il s’occupe de – obtenir votre système immunitaire à son apogée. “

Elle espère néanmoins. “Il va y retourner”, a-t-elle déclaré. “Et il va faire ce qu’il aime faire; je le sais.”

