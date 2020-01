P! Nk, Selena Gomez, Ellen et d’autres célébrités sensibilisent à la crise des feux de brousse en Australie

Certaines célébrités mettent leur argent là où cela compte, plaidant pour la faune australienne et sensibilisant aux feux de brousse dévastateurs sur le continent. De Kylie Jenner à Ellen DeGeneres en passant par Selena Gomez, voici quelques-unes des célébrités qui sensibilisent (et financent) aux feux de brousse australiens.

Les feux de brousse australiens menacent la faune et les habitations de la région

Cette saison des incendies en Australie s’avère plus catastrophique que les années précédentes. Selon CNN, environ 2700 pompiers combattaient les flammes dimanche et trois ont été confirmés morts. Une partie de la faune, y compris les espèces de koala déjà menacées, a été chassée de ses habitats.

En conséquence, certaines célébrités ont utilisé leurs discours des Golden Globes pour mettre en évidence le changement climatique et les feux de brousse australiens. D’autres se sont tournés vers les médias sociaux, partageant des informations sur les organisations à but non lucratif impliquées dans la crise.

Selena Gomez assiste au photocall pour «Hotel Transylvania 3: Summer Vacation» de Sony Pictures aux Sony Pictures Studios | Matt Winkelmeyer / .

Des célébrités, dont Ellen, P! Nk et Kim Kardashian, ont tweeté sur les feux de brousse en Australie

Certaines célébrités ont pris l’initiative de faire connaître les feux de brousse en Australie. Cela comprend des discours d’acceptation aux Golden Globes prononcés par des actrices comme Laura Dern, et des messages sur Twitter de Selena Gomez, Charli XCX et P! Nk.

«Absolument dévasté par les incendies en Australie. Priez pour toutes les personnes concernées et tous les premiers intervenants. Je fais un don et j’aimerais que vous envisagiez de faire de même si vous le pouvez. Balayez vers le haut », a tweeté Selena Gomez.

“Il est presque impossible de comprendre l’ampleur et la destruction des incendies en Australie. Voici trois organisations auxquelles j’ai déjà fait un don. J’espère que vous ferez aussi un don », a écrit Ellen sur Twitter. Elle a partagé les comptes Twitter du NSW Rural Fire Service, de la Croix-Rouge australienne et de WIRES.

«Veuillez lire cet article et aider l’Australie de toutes les manières possibles. Tout don ou soutien que vous donnez fera une différence. Les incendies sont dévastateurs. aider la faune, les collectivités et soutenir les services d’incendie. Découvrez où / comment / quoi faire de mieux ici », a expliqué Charli XCX sur Twitter, ainsi qu’un article de CNET.

Certains fans ont critiqué Kim Kardashian et Kylie Jenner pour leurs articles contradictoires sur les incendies de forêt en Australie

Selon Forbes, Kim Kardashian et Kylie Jenner, certaines des femmes «autodidactes» les plus riches du monde ont toutes deux fait connaître la crise climatique sur les réseaux sociaux. Certains fans ont pointé du doigt les jets privés et les pantoufles en fourrure de Kylie Jenner, affirmant que ces célébrités ne font pas assez pour soutenir l’environnement.

“Rien ne me fait plus chaud que de voir les gens penser qu’ils savent à quoi nous avons fait des dons et penser que nous devons tout faire connaître”, a tweeté Kim Kardashian en réponse aux critiques d’un fan. Leur tweet a depuis été supprimé, mais certains utilisateurs de Twitter ont continué de juger les actions de Kim Kardashian.

“[Okay] mais ne vous avez-vous pas annoncé, vous et Kanye, la location d’un Boeing 747 l’année dernière? Aucune quantité de dons de bienfaisance ou d’arbres qu’une personne ou une organisation ne pourrait planter annule ces émissions de carbone », a déclaré un utilisateur de Twitter.

Pour en savoir plus sur les feux de brousse australiens et pour faire un don, visitez les sites Web d’organisations à but non lucratif comme le NSW Rural Fire Service et la Croix-Rouge australienne.