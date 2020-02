P.S. Je t’aime encore’

En août 2018, une petite rom-com originale de Netflix est sortie intitulée To All The Boys I’s Loved Before. En un jour ou deux, les téléspectateurs sont devenus obsédés par Lara Jean et sa fausse relation avec le nouveau petit ami d’Internet, Peter Kavinsky. Maintenant, moins de deux ans plus tard, les fans obtiennent enfin la suite, P.S. Je t’aime toujours, et cela signifie beaucoup pour la vedette de Lana Condor et pour la représentation américano-asiatique.

Peter Kavinsky (Noah Centineo) et Lara Jean (Lana Condor) ont allumé des lanternes dans ‘To All The Boys: P.S. Je t’aime toujours »| Netflix / Bettina Strauss

Lara Jean de Lana Condor a enfin un moment de Cendrillon, “créer un espace pour les Américains d’origine asiatique”

Dans une interview avec Entertainment Weekly pour la couverture du film, Condor – qui interprète Lara Jean – a parlé d’un moment pendant le tournage où elle a réalisé à quel point cela représentait pour elle. “Il y a une scène où Lara Jean est dans cette belle robe presque Cendrillon et elle descend les escaliers vers Johnny Ambrose”, a-t-elle déclaré. «J’attendais en haut des escaliers juste avant que nous commencions à rouler et cela m’a tout de suite frappé à quel point ce moment était spécial parce que nous n’obtenons pas beaucoup de moments de Cendrillon.»

Dans le livre, Lara Jean embrasse fortement son héritage coréen, s’habillant en tenue traditionnelle pour le Nouvel An et plus encore. D’après l’apparence de la bande-annonce de la suite, elle le fera également, ce qui, bien sûr, est très important pour la représentation. “En tant que jeune fille, je n’ai jamais pu voir un moment de Cendrillon où la fille me ressemblait”, a poursuivi Condor. «Pour moi, la partie la plus importante de l’histoire est de pouvoir représenter notre communauté. Cela crée un espace où les Américains d’origine asiatique peuvent raconter leur histoire et prendre un moment. »

“To All The Boys” a été le premier livre de YA à présenter une personne asiatique sur la couverture

Les livres originaux sont écrits par Jenny Han, qui est coréenne-américaine tout comme son personnage Lara-Jean. Et Han a même déclaré que les dirigeants du studio voulaient blanchir cette adaptation et jeter une actrice blanche dans le rôle de Lara Jean. “Pour moi, le plus alarmant était que les gens ne comprenaient pas pourquoi c’était un problème”, a déclaré Han à Teen Vogue en 2018.

Heureusement, Condor, un Américain d’origine vietnamienne, est entré dans le rôle, qui a toujours été à l’avant-garde de la représentation. “Le premier livre est sorti en 2014 et a été le premier livre pour jeunes adultes à avoir une personne asiatique sur la couverture de la liste des meilleures ventes du New York Times”, a déclaré Han à Entertainment Weekly.

Elle a ensuite évoqué à quel point le film est devenu expansif, inspirant même de nombreux costumes d’Halloween. “Il y a un petit quelque chose dans le premier livre sur la façon dont Lara Jean n’a jamais rien à habiller comme pour Halloween, et c’est quelque chose de ma vie. C’est donc cool de voir toutes ces jeunes femmes asiatiques américaines s’approprier le moment. »

Cette suite est un nouveau regard sur ce qui se passe après une rom-com

Il y a trois livres dans la série To All The Boys Ive Loved Before, et maintenant qu’ils sont sous forme de film, cela donnera un nouveau look à la configuration typique d’une comédie romantique. “Ce film est la partie de l’histoire que l’on ne voit pas souvent dans les films, ce qui se passe après que le couple se soit réuni”, a déclaré Han. «P.S. Je t’aime toujours, c’est la réalité d’aimer vraiment quelqu’un et pas seulement de tomber amoureux de quelqu’un. »

John Ambrose McClaren (Jordan Fisher) et Lara Jean (Lana Condor) dansent dans ‘To All The Boys: P.S. Je t’aime toujours »| Netflix / Bettina Strauss

Le dernier film s’est arrêté avec Lara Jean et Kavinsky réparant après le malentendu entourant Gen et le voyage de ski. Ils sont encore au stade de la lune de miel et vivent leur relation à un niveau réel. Même si leurs sentiments sont vrais depuis un certain temps, ils sont officiellement réels dans le monde maintenant.

Cependant, John Ambrose Mclaren revient sur la scène et il amène Lara Jean à deviner certaines choses sur cette relation. «Le premier film est vraiment le coup d’envoi de ce voyage. Le deuxième est le premier vrai test de Lara Jean et Peter », a déclaré le réalisateur Michael Fimognari à Entertainment Weekly.

Les fans peuvent voir tout cela se rassembler lorsque To All The Boys Ive Loved Before: P.S. I Still Love You premiers sur Netflix le 12 février.