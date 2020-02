P.S. Je t’aime encore’

To All The Boys Ive Loved Before est l’une des comédies romantiques les plus populaires de mémoire récente. Il a fait sa première sur Netflix à 80 millions de téléspectateurs à l’été 2018 et a fait tomber Internet amoureux de Peter Kavinsky et de Lara Jean Covey. Maintenant, la suite, P.S. I Still Love You arrive sur Netflix le 12 février et le couple nouvellement réuni a déjà un obstacle devant eux. John Ambrose McClaren entre en scène après avoir reçu l’une des lettres de Lara Jean. Et, il apporte une concurrence majeure pour Peter Kavinsky.

John Ambrose McClaren (Jordan Fisher) dansant avec Lara Jean (Lana Condor) dans ‘To All The Boys: P.S. Je t’aime toujours »| Netflix / Bettina Strauss

Le nouvel intérêt amoureux (possible) est joué par le talentueux Jordan Fisher

Même si les dernières minutes du premier film montraient un autre acteur, Jordan Burtchett, dans le rôle de John Ambrose McClaren, il a été refondu pour la suite. Maintenant, Jordan Fisher est entré dans le rôle et sa capacité à être charmante est visible sur et hors de la caméra. Il est apparu dans Teen Beach Movie, Grease: Live et Hamilton sur Broadway et est prêt à affronter le petit ami d’Internet.

“Je plaisante, je ne dis pas en plaisantant que John Ambrose est papa”, a déclaré Fisher à Entertainment Weekly pour la couverture du film. “Il s’éloigne, perd le bégaiement, devient un peu plus sage et un peu plus frais et revient comme, comme, ce gars dans le coin dans un speakeasy avec un livre relié en cuir et des verres à monture de corne en sirotant un cocktail.” Fondamentalement, Fisher connaît le pouvoir qu’il a et l’apportera sous le nom de John Ambrose.

John Ambrose McClaren a des chaussures difficiles à remplir, mais il est certainement capable de

Bien sûr, Fisher n’est pas inconscient de l’effet massif que Peter Kavinsky a eu sur les gens partout dans le monde. “Ce gars doit rivaliser non seulement avec Peter Kavinsky mais avec Peter Kavinsky de Noah Centineo”, note Fisher. “Il est le petit ami d’Internet! Il est le gars de rêve de toutes les filles. “Peter a non seulement gagné le cœur de Lara Jean, mais est également devenu un sujet tendance sur Twitter pendant des semaines. Et comme l’a souligné Entertainment Weekly, Centineo a gagné 13 millions de followers sur Instagram à cause de ce rôle.

Mais John Ambrose de Fisher illumine à sa manière. “John était spécial pour elle dans le passé, et ils ont tous les deux l’impression qu’il y a quelque chose là-bas”, a déclaré le réalisateur Michael Fimognari. Lana Condor a également expliqué une autre chose importante à propos de John Ambrose qui est si séduisante. “[John] est un peu comme la version masculine de Lara Jean. Tout ce qu’elle aime, il aime. »

John Ambrose «vole les cœurs», donc Kavinsky ferait mieux de faire attention

Peter Kavinsky (Noah Centineo) et Lara Jean (Lana Condor) ont allumé des lanternes dans ‘To All The Boys: P.S. Je t’aime toujours »| Netflix / Bettina Strauss

L’auteur de la série de livres originale, Jenny Han, était assez honnête avec AM to DM de BuzzFeed et a déclaré que Peter avait une raison de transpirer. “Je pense que la Jordanie est à la hauteur de la tâche plus que vous ne l’auriez espéré”, a déclaré Han à propos de sa confrontation avec Kavinsky. “Il vole vraiment les cœurs.”

Mais, il existe un moyen de découvrir comment tout cela se termine; les livres! Et comme le souligne Han, ceux qui les ont lus attendent avec impatience de voir les scènes prendre vie. “Les fans des livres attendaient ce personnage, John Ambrose McClaren, tout ce temps”, a déclaré Han. Et Fisher l’a «éblouie» lorsqu’elle l’a rencontré pour la première fois. Mais ne vous attendez pas à ce que Han prenne parti dans l’histoire d’amour de Lara Jean. “Je suis définitivement Team Everybody parce que je dois l’être”, a-t-elle déclaré. “Je me balance comme Lara Jean.”

Kavinsky sera-t-il toujours le petit ami bien-aimé d’Internet? Ou John Ambrose partagera-t-il ce rôle maintenant? Tout sera dévoilé le 12 février.