S’il y a une chose que les comédies romantiques nous apprennent, c’est que l’amour n’est pas toujours facile. C’est particulièrement vrai pour Lara Jean, le personnage principal du film original de Netflix, To All the Boys Ive Loved Before. Dans la suite récemment sortie du film (To All the Boys: P.S.I Still Love You), ce personnage a retrouvé sa vieille flamme, incarnée par Jordan Fisher de Dear Evan Hansen.

Disons simplement que les fans de cet acteur tombent de nouveau amoureux. Voici ce que nous savons de Jordan Fisher et de ses derniers projets, y compris son rôle principal à Broadway.

«Passez le polo» à Jordan Fisher au Music Box Theatre | Walter McBride / .

Jordan Fisher incarne désormais Evan Hansen dans la comédie musicale de Broadway primée Tony

Cet original Netflix n’est pas le premier crédit d’acteur de Jordan Fisher de loin. L’artiste est apparu dans Teen Beach Movie et Teen Beach 2 de Disney Channel, enregistrant plus tard la chanson “Happily Ever After” pour le spectaculaire feu d’artifice Magic Kingdom de Disney. Il est fréquemment apparu dans la série télévisée mettant en vedette Dove Cameron, intitulée Liv et Maddie, comme Holden Dippledorf.

De plus, Jordan Fisher a joué dans quelques productions en direct, plus récemment l’adaptation FOX 2019 de Rent Live. (L’une de ses premières productions en direct était de Grease Live, où il a joué le rôle de Doody.) Ce n’est qu’en 2020 que Jordan Fisher a fait ses débuts à Broadway dans Dear Evan Hansen en tant que personnage principal.

Jouant pour la première fois dans des productions de Broadway comme Hamilton, Jordan Fisher a d’abord joué ce rôle d’Evan Hansen en janvier 2020. Ce n’était que quelques semaines avant ses débuts dans le film original de Netflix, To All the Boys: P.S. Je t’aime encore.

Jordan Fisher, Lana Condor et Noah Centineo de Netflix’s «To All The Boys: P.S. Je t’aime toujours »| Gregg DeGuire / FilmMagic

Jordan Fisher est l’un des personnages de la suite «À tous les garçons que j’ai aimés avant»

Lara Jean et Peter Kavinsky ont peut-être partagé la vedette du film original de Netflix, To All the Boys Ive Loved Before. Maintenant, quelques mois après la première du premier film, Netflix est revenu avec une suite, basée sur le roman de Jenny Han. Ce film met en vedette Jordan Fisher dans le rôle de John Ambrose, la vieille flamme de Lara Jean.

Les deux passent des moments tendres ensemble, alors que Lara Jean (dépeinte par Lana Condor), navigue sur sa romance avec Peter Kavinsky et ses propres émotions. Pourrait-elle tomber amoureuse de ce nouvel homme dans sa vie? Juste à temps pour la Saint Valentin, à tous les garçons: P.S. I Still Love You est disponible sur la plateforme de streaming.

Jordan Fisher joue le rôle principal de Lara Jean dans ‘To All the Boys: P.S. Je t’aime encore’

C’est loin d’être le premier acteur de Jordan Fisher. Lors d’une interview avec Insider, l’artiste a décrit son passage sur le plateau de la comédie romantique de Netflix et son expérience de travail avec Lana Condor et Noah Centineo.

“Nous étions amis,” a déclaré Jordan Fisher. Il a expliqué qu’il connaissait Noah Centineo et Ross Butler (Trevor) avant de travailler ensemble sur le film.

“Cela a rendu les choses super faciles à aborder, et puis bien sûr au-delà, j’adore les accrochages”, a poursuivi Fisher. «J’adore réunir les acteurs et faire des choses, jouer à des jeux, manger, boire un verre, regarder des films. Nous partons en excursion au cinéma et ainsi de suite ensemble. Nous avons passé un bon moment. Nous avons passé un très bon moment. »

À tous les garçons: P.S. I Still Love You est maintenant disponible en streaming sur Netflix.