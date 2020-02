P.S. Je t’aime toujours ‘a changé la vie de cet acteur

À tous les garçons que j’ai aimés avant est une série de livres de l’auteur Jenny Han, mais grâce à Netflix, c’est aussi une série de films avec Lana Condor, Noah Centineo et Anna Cathcart. Après la sortie du premier film, la distribution a connu un tourbillon de louanges et une vague d’amour sur les réseaux sociaux de la part de fans de tous âges. Des acteurs magnifiques à la représentation authentique de la famille, des amitiés et des adolescents amoureux, ces films ont changé la vie des fans et des membres de la distribution.

En particulier, Cathcart a connu la gloire du jour au lendemain. Elle joue Kitty, la sœur cadette du personnage principal, Lara Jean. En tant que catalyseur de la situation difficile de Lara Jean, le rôle de Cathcart est essentiel à la direction de la narration dans ces films. Avec une responsabilité aussi importante, il n’est pas surprenant que la renommée ait pris la vie de Cathcart d’assaut. Lisez la suite pour découvrir comment sa vie a changé dans des proportions épiques grâce à À tous les garçons que j’ai aimés avant.

Anna Cathcart | Amy Sussman / .

Anna Cathcart comme Kitty Covey

Dans À tous les garçons que j’ai aimés auparavant, Cathcart incarne Kitty, la plus jeune sœur de Covey, responsable de l’ingérence dans les affaires de Lara Jean. Kitty envoie les lettres d’amour que Lara Jean écrit à ses coups de cœur passés et présents. Ce faisant, elle relance la relation de Lara Jean avec son béguin pour le lycée Peter Kavinsky, mais elle crée également le triangle amoureux accidentel vu dans P.S. Je t’aime encore.

Comment la vie de Cathcart a changé après le succès de «To All the Boys»

Du sujet à raconter à la distribution toujours aussi charmante, To All the Boys Ive Loved Before a connu un énorme succès autour des deux films. Alors que toutes les stars ont eu leurs propres expériences avec leur nouvelle renommée, Cathcart, 16 ans, dit que sa vie a changé “juste un peu!” Dans une interview accordée à MTV News, elle a déclaré que sa vie à l’école n’était pas si différente. Ses amis savaient qu’elle poursuivait une carrière d’actrice, donc la seule chose qui a vraiment changé était son nom. «À venir [back to school] après l’été, il est sorti… tout le monde me connaissait sous le nom de Kitty », a expliqué Cathcart.

Au lieu de cela, elle a remarqué plus de changements sur ses comptes de médias sociaux, se rappelant comment ses abonnés Instagram ont augmenté “du jour au lendemain”. Elle se souvient de se voir elle-même et ses acteurs «… sur [her] explorer la page [on Instagram], et [she] continué à obtenir des vidéos recommandées de [cast-mates] et les alertes Google. ” Mis à part la virilité «époustouflante» de son succès, Cathcart dit que «les gens me voient comme je me vois».

Le secret de Cathcart sur les réseaux sociaux

Malgré sa renommée instantanée, les habitudes de Cathcart sur les réseaux sociaux n’ont pas vraiment changé. Elle s’efforce d’être «authentique» sur les médias sociaux, en publiant des éléments qui correspondent à son ambiance et à ses intérêts. Cathcart dit qu’elle aime seulement partager des choses qu’elle aimerait trouver sur les flux d’autres personnes. Cathcart dit que les médias sociaux peuvent être un espace si négatif, elle vise donc à éviter de partager tout ce qui pourrait dégager une mauvaise ambiance. Avec beaucoup d’yeux, Cathcart se pose une question importante avant de poster sur les réseaux sociaux: est-ce qu’elle est sur le point de poster «… quelque chose qui [she] aimerait regarder…? ”

Quelle est la prochaine étape pour Kitty Covey?

Heureusement, les fans de To All the Boys ont plus à attendre. Un troisième opus a été confirmé, intitulé To All the Boys: Always and Forever, Lara Jean. Les parties deux et trois de cette série ont été filmées l’une après l’autre, ce qui signifie que les fans peuvent s’attendre à voir encore plus de Kitty Covey et ses manières perturbantes dans un proche avenir.