Paige de la WWE subit une intervention chirurgicale d’urgence

La superstar de la WWE, Paige, a subi une intervention chirurgicale d’urgence pour retirer un kyste ovarien.

Le petit ami de la superstar de la WWE, Ronnie Radke, a révélé que son partenaire avait été opéré cette semaine lors d’une dispute avec des fans qui étaient déçus que son groupe, Falling In Reverse, ait dû annuler un concert.

Partager un cliché de Paige dans un lit d’hôpital sur Twitter, il a déclamé: “Sacramento, non seulement mon batteur est tombé complètement malade de l’intoxication alimentaire, @RealPaigeWWE a dû subir une intervention chirurgicale d’urgence pour enlever un kyste ovarien.

“Donc, même si mon batteur n’était pas malade, j’aurais quand même annulé. Donc, si vous êtes fou … n’achetez plus un autre billet pour mon spectacle. (Sic)”

Depuis, Paige s’est connectée à son propre compte Twitter pour mettre à jour ses abonnés et les rassurer qu’elle va bien.

Elle a tweeté: “Juste une mise à jour. Je vais bien vos gars! Plus de douleur et de santé!

“Haha juste un autre petit ralentisseur. J’y suis habitué. Haha tellement reconnaissant pour @RonnieRadke (sic)”

L’ancienne championne des Divas a également pris la parole pour défendre son partenaire des gens qui le critiquaient pour avoir annulé le spectacle et riposté à ses fans.

Elle a ajouté: “Allez. Soyez meilleur que ça. Il a été attaqué par tant de personnes égoïstes qui n’ont pas d’empathie aussi en ce qui concerne son batteur.

“Ce n’est pas facile de le remplacer à la dernière minute. Il y a beaucoup derrière une émission en direct. Les célébrités sont aussi humaines. Donnez-lui une pause. (Sic)”

Paige a récemment révélé qu’elle et Ronnie cherchaient à faire un pilote d’une émission de télé-réalité pour donner aux fans un aperçu de leur vie réelle.

Elle a dit: “Je pense que moi et Ronnie avons une émission de télé réalité ensemble … J’ai jeté des morceaux ici et tous ces producteurs me frappent à ce sujet.

“J’ai essayé de me concentrer pour essayer d’obtenir la mienne et la marque de Ronnie un peu plus et ensuite les gens peuvent voir plus à l’intérieur de ma vie et se souvenir de moi pour quelque chose de différent.”

