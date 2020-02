Paloma Faith dit que Caroline Flack a eu une “ maladie non diagnostiquée ”

2020-02-20 17:30:06

Selon Paloma Faith, Caroline Flack avait une “maladie non diagnostiquée en cours dans les coulisses” avant sa mort.

La chanteuse de 38 ans a publié un long message sur l’inégalité entre les sexes sur Instagram, et a émis l’hypothèse que Caroline n’était pas bien avant de se suicider.

Dans son article – qu’elle a intitulé “Tais-toi et regarde jolie” – Paloma a écrit: “Nous vivons dans une société patriarcale, ce qui signifie qu’il a été conçu et géré par des hommes hétérosexuels.”

La star de la musique a affirmé que la société est orientée vers l’apaisement du “regard masculin”.

Elle a concédé: “Même nous, les femmes, devenons de plus en plus masculins dans nos critiques les unes envers les autres.”

Paloma a reconnu les avantages de la renommée et du succès, mais elle a également averti qu’être une star féminine avait un “revers”.

Elle a écrit: “Il y a une énorme pression, en particulier sur les femmes, pour qu’elles soient magnifiques / heureuses / sans effort tout le temps. Les heures sont incontrôlables et si les femmes ont des enfants, leurs heures sont encore plus grandes parce que quand vous voulez dormir, vous pouvez” t. Et pourtant, nous jugeons nos femmes si durement. (sic) ”

Ensuite, Paloma a affirmé que Caroline – qui a été retrouvée morte à son domicile de Londres samedi (15.02.20) – souffrait “d’une plus grande maladie non diagnostiquée en cours”.

Elle a écrit: “Chaque relation est examinée, chaque tenue, chaque grand soir, chaque pied mal (et oui, elle a mal tourné les pieds mais je suis d’avis qu’elle avait une plus grande maladie non diagnostiquée en coulisses) (sic)”

Paloma a fait cette réclamation peu de temps après que la cause du décès de la star de la télévision a été déclarée suicide par pendaison.

Une enquête sur son décès s’est ouverte mercredi (19.02.20), où sa cause de décès a été confirmée.

Aucun membre de la famille du présentateur de «Love Island» n’était présent à l’audience à Poplar Coroner’s Court dans l’est de Londres.

