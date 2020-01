Pamela Anderson épouse Jon Peters

2020-01-21 18:00:05

L’ancienne star de ‘Baywatch’ Pamela Anderson a épousé le producteur hollywoodien Jon Peters lors d’une cérémonie secrète à Malibu lundi soir (20.01.20).

Le couple – qui est sorti pour la première fois il y a plus de 30 ans – s’est réuni de manière romantique il y a quelques mois et a fait le lien lors d’une cérémonie secrète à Malibu lundi soir (20.01.20) à laquelle ont assisté ses fils adultes, Brandon et Dylan, et l’ex de Jon. -productrice épouse Christine Forsyth-Peters et leurs filles Caleigh et Skye.

Jon – qui était producteur du film primé aux Oscars de Bradley Cooper en 2019 “ A Star Is Born ” – a confirmé que lui et Pamela se sont mariés, avouant qu’il voulait que l’ancienne star de ‘Baywatch’ soit sa femme depuis qu’il l’a rencontrée pendant plus de trois ans. il y a des décennies.

S’adressant à The Hollywood Reporter, la productrice hollywoodienne de 74 ans a déclaré: “Pamela n’a jamais vu son plein potentiel en tant qu’artiste. Elle n’a pas encore brillé de manière réelle. Il y a beaucoup plus pour elle que ce que l’on voit, ou Je ne l’aimerais pas tellement. Il y a de belles filles partout. Je pourrais avoir mon choix, mais – depuis 35 ans – je ne voulais que Pamela. Elle me rend sauvage – dans le bon sens. Elle m’inspire. Je protège la traiter et la traiter comme elle mérite d’être traitée. ”

Pamela, 52 ans, a également confirmé la nouvelle du mariage et publié une déclaration sous la forme d’un poème affirmant que le couple “s’aime sans conditions”.

Son verset disait: “Jon est le ‘bad boy’ originel d’Hollywood – personne ne compare –

“Je l’aime profondément comme une famille.

“Sa vie me faisait peur.

“Voilà pour une fille comme moi. Maintenant, j’ai vu plus de vie et je me rends compte

“Il est là depuis le début. Je ne me suis jamais trompé –

“Je suis prêt maintenant et

“Il est prêt aussi

“Nous nous comprenons et nous respectons

“Nous nous aimons sans conditions.

“Je suis une femme chanceuse.

“Preuve que Dieu a un plan.”

Le producteur plus grand que nature Jon – dont les crédits de film incluent «Flashdance», «The Witches of Eastwick», «Batman» et «Batman Returns» – a rencontré pour la première fois Pamela au milieu des années 80 lors d’une fête au Playboy Mansion peu après qu’elle avait déménagé à Los Angeles de sa Colombie-Britannique natale au Canada.

Ils se sont rapidement lancés dans une romance et le modèle Playboy a emménagé avec lui avant de finalement se séparer.

Rappelant précédemment leur première rencontre, Jon a déclaré: “Je suis entré et j’ai vu ce petit ange assis au bar. C’était Pammy. Elle avait 19 ans. Je savais qu’elle serait une grande star. Nous avons fini par vivre ensemble. Bien sûr, Hefner l’aimait et voyait sa beauté. Pamela était une fille sans maquillage était magnifique. Elle était très intelligente et très talentueuse. J’ai essayé de la dissuader de faire Playboy. J’ai dit: «Ne fais pas Playboy. sur une carrière sérieuse. ” Elle a dit: “Vous êtes fou.” “Elle voulait faire Playboy, et elle a continué à faire 13 reprises.”

Le mariage marque le cinquième pour Pamela.

La bombe blonde était auparavant mariée au batteur de Motley Crue Tommy Lee – avec qui elle a ses fils – Kid Rock et Rick Salomon, avec qui elle a fait le nœud deux fois.

Avant de retrouver Jon, Pamela avait une relation de deux ans avec le footballeur professionnel français Adil Rami, mais ils se sont séparés à l’été 2019.

Mots clés: Pamela Anderson, Adil Rami, Tommy Lee, Kid Rock, Rick Salomon, Tommy Lee, Motley Crue

