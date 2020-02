Pamela Anderson: les humains sont cruels

2020-02-26 07:30:05

La star de la télévision Pamela Anderson a révélé qu’elle pense que les êtres humains sont “cruels”.

Pamela Anderson pense que les êtres humains sont “cruels”.

L’actrice de 52 ans – qui a joué le rôle de Casey Jean ‘CJ’ Parker dans ‘Baywatch’ – a utilisé son compte Instagram pour affirmer qu’elle préférait être un animal plutôt qu’un humain.

Parallèlement à une photographie en noir et blanc d’elle-même en train de serrer un cheval, Pamela – qui a récemment divorcé de son quatrième mari, le producteur de films Jon Peters – a écrit: “J’aimerais bien être un animal. Les humains sont cruels … surtout. (Sic)”

L’actrice a partagé la photo quelques jours seulement après que son ex-mari s’est fiancé à Julia Bernheim, selon Us Weekly.

Jon, 74 ans, avait déjà été marié quatre fois avant de se marier avec Pamela et leur romance tourbillonnante n’a duré que 12 jours, avant de se séparer.

Après leur séparation de haut niveau, Pamela – qui était également mariée à Tommy Lee, Kick Rock et Rick Salomon – a nié que Jon ait remboursé ses dettes lors de leur bref mariage.

La star de la télévision a insisté sur le fait qu’elle avait suffisamment de travail pour s’assurer qu’elle puisse rembourser l’argent qu’elle devait.

Elle a dit: “Je n’ai besoin de personne pour payer mes factures.

“Je possède une maison de 10 millions de dollars dans la colonie de Malibu qui est louée depuis près de deux ans maintenant et pour les trois à cinq prochaines années pour 40 000 $. Cela fait plus que couvrir toutes mes factures et mes dépenses.”

“J’ai des contrats et d’autres travaux.”

Pamela a également admis qu’elle et son ex-mari n’étaient pas d’accord sur la façon dont elle devrait dépenser son argent.

Elle a dit: “Je crois qu’il vaut mieux mettre mon argent dans une propriété. Il n’est pas d’accord.

“J’écouterais poliment et dirais que j’y penserais. Il me regardait toujours comme cette petite fille naïve assise au bar. ‘Des dents et un halo’, dit-il aux gens.”

