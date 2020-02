Pamela Anderson se sépare de Jon Peters après 12 jours de mariage

2020-02-01 23:30:04

Pamela Anderson s’est séparée de Jon Peters après seulement 12 jours de mariage.

La star de ‘Baywatch’ a confirmé qu’elle et Jon ont “pris du temps à part pour réévaluer ce qu’ils veulent l’un de l’autre”, moins de deux semaines après avoir fait le noeud.

Elle a déclaré dans une déclaration au Hollywood Reporter: “J’ai été émue par l’accueil chaleureux de Jon et de mon syndicat. Nous serions très reconnaissants de votre soutien alors que nous prenons du temps pour réévaluer ce que nous voulons de la vie et un autre.

“La vie est un voyage et l’amour est un processus. Avec cette vérité universelle à l’esprit, nous avons mutuellement décidé de différer la formalisation de notre certificat de mariage et de mettre notre foi dans le processus. Merci de respecter notre vie privée.”

Pamela et Jon – qui n’auraient pas déposé les documents juridiques pour un certificat de mariage – datés pour la première fois il y a plus de 30 ans et se sont réunis amoureusement il y a quelques mois et se sont mariés lors d’une cérémonie secrète à Malibu le 20 janvier.

La productrice hollywoodienne de 74 ans a déclaré à l’époque: “Pamela n’a jamais vu son plein potentiel en tant qu’artiste. Elle n’a pas encore brillé de manière réelle. Il y a beaucoup plus pour elle que ce que l’on voit, ou je ne le ferais pas” Je l’aime tellement.

“Il y a de belles filles partout. Je pourrais avoir mon choix, mais – depuis 35 ans – je ne voulais que Pamela. Elle me rend sauvage – dans le bon sens. Elle m’inspire. Je la protège et la traite comme elle le mérite être traité.”

Alors que l’homme de 52 ans a ajouté dans sa propre déclaration: “Jon est le” bad boy “originel d’Hollywood – personne ne le compare. Je l’aime profondément comme une famille. Sa vie me faisait peur. Tant pour une fille comme moi . Maintenant, j’ai vu plus de vie et je me rends compte. Il est là depuis le début. Je n’ai jamais failli. Je suis prêt maintenant et il est prêt aussi. Nous nous comprenons et nous respectons. Nous nous aimons sans conditions. femme chanceuse. Preuve que Dieu a un plan. “

