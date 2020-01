Papa embarrassant Chris Martin

La fille de 15 ans de Chris Martin a été mortifiée lorsqu’il a tenté de la surprendre au travail.

Le chanteur de Coldplay est très “fier” qu’Apple, 15 ans, son fils aîné avec son ex-femme Gwyneth Paltrow, ait décroché son premier emploi, alors j’ai pensé que ce serait bien de visiter le magasin où elle est caissière.

Cependant, l’adolescente n’était pas impressionnée lorsqu’elle a vu son père attendre près d’elle et lui a ordonné de partir – et il avait trop «peur» d’elle pour ne pas respecter ses souhaits.

Chris – qui a également Moses, 13 ans, avec Gwyneth – a déclaré: “Ma fille travaille dans un magasin de vêtements, c’est son premier travail et je suis tellement fière d’elle, elle fait son chemin dans le monde.

Je suis allé la surprendre … Pas la surprendre, je suis allée la voir, et j’ai pensé que je ferais mieux d’acheter quelque chose.

“J’ai pris un t-shirt du rack et je me suis aligné dans la file d’attente. Elle était à la caisse, il y en avait deux et elle m’a vu et est allé comme ça (bouches) ‘Papa, sors’].

“Je me sentais très mal, alors je suis passé à l’autre ligne, tenant le t-shirt et ayant peur de ma fille.”

Mais malgré son horreur de voir la chanteuse des “ Orphelins ” sur son lieu de travail, Apple semblait apprécier le geste.

Chris a ajouté dans une interview avec Ellen DeGeneres: “Je lui avais apporté un peu de fudge alors j’ai dit à la dame:” Pouvez-vous lui donner ça? ” Et comme je partais, elle a crié: «Je t’aime papa. ”

Le chanteur de 42 ans a également partagé une histoire de sa propre gêne après qu’Ellen ait joué la bande-annonce de la prochaine suite d’horreur “ A Quiet Place 2 ”, admettant qu’après la sortie du premier film, il avait envoyé son actrice principale Emily Blunt et son mari, l’écrivain du film et sa co-star John Krasinski, une idée de parodie pour une adaptation musicale – mais son bâillon est tombé à plat quand ils ont ignoré son discours.

Il a dit: “Quand ‘A Quiet Place’ est sorti, j’ai eu une idée de blague après, alors j’ai envoyé à Emily Blunt et à son mari cette idée pour une comédie musicale de A Quiet Place et c’était juste moi (mimant le piano). Ils n’ont jamais a répondu.

“Chaque fois que je vois cette bande-annonce, ça me rend malade parce qu’ils ont dû penser que je prenais le mickey. Je n’étais pas, c’était authentique, j’ai adoré le film.”

