Papa et sa fille, 9 ans, tués par Hunter en les confondant avec des cerfs

Un homme de Caroline du Sud et sa jeune fille ont été tués par balle alors qu’ils chassaient le jour de l’An.

Kim Drawdy, 30 ans, et sa fille de neuf ans, Lauren, chassaient le cerf à Walterboro, en Caroline du Sud mercredi lorsque le couple a été confondu avec le cerf et tué, selon le Département des ressources naturelles de Caroline du Sud (SCDNR).

“Quatre chasseurs tentaient de déplacer des cerfs, également connus sous le nom de cerfs au volant, près de Barracada Road à Walterboro lorsque deux chasseurs ont été abattus après avoir été confondus avec un cerf. Ces deux chasseurs ont succombé à leurs blessures. Le SCDNR continue d’enquêter sur cet incident”, a lu un communiqué de presse de l’agence.

Le père et la fille sont morts sur les lieux, a déclaré le coroner du comté de Colleton, Richard Harvey. La poste et le courrier. Le coroner n’a pas encore confirmé officiellement la cause et le mode de décès.

“Quand j’ai reçu le message, je ne pouvais tout simplement pas le croire”, a déclaré le demi-frère de Kim, Benny Drawdy. WCBD. “Mon cœur s’est arrêté quand ils m’ont dit que c’était mon frère et sa fille.”

Hunter a tué son père et sa fille par balle après les avoir confondus avec des cerfs en S.C. >> https://t.co/ZLgpBQjvUf pic.twitter.com/I6arLsRhIO

– wdam (@wdam) 3 janvier 2020

L’accident s’est produit dans les bois derrière la maison de Kim, où il était habitué à la chasse, selon WCBD. Le couple a été tué le tout dernier jour de la saison légale de chasse au cerf.

“Il était un vrai amateur de plein air, il aimait le plein air comme nous le faisons tous, il aimait chasser et tout ça”, a déclaré Benny. “Cette petite fille est au paradis”, a déclaré Shandon Catterton, un ami de la victime.

Le voisin Johnny Powell a dit en larmes ABC News que le père et la fille chassaient ensemble sur sa terre.

“Elle l’aimait à mort et il l’aimait”, a-t-il dit. “Elle a eu son premier cerf il y a quelques semaines sur ma propriété. Elle en était si fière … c’est juste dévastateur.”

Les enquêteurs n’ont pas encore dévoilé le nom de qui a tiré les coups de feu mortels; mais ils le décrivent comme un accident.

La famille travaille sur des plans pour un service commémoratif, avec un la page Facebook mis en place pour les dons funéraires.

La Caroline du Sud a quelques accidents de chasse chaque année, selon le SCDNR. En 2019, il y a eu 16 accidents de chasse au total dans tout l’État.

