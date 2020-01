Papa étrangle le coyote à mains nues après avoir attaqué son fils dans le New Hampshire

Un homme du New Hampshire a étranglé un coyote à mains nues après avoir attaqué son fils de deux ans.

Ian O’Reilly était en train de marcher avec sa femme et ses trois enfants à Exeter lundi lorsque l’animal sauvage a soudainement frappé, saisissant la veste de l’enfant et le traînant au sol.

Après s’être mis entre son garçon et le chien, il a essayé de faire fuir l’animal, lui donnant des coups de pied, mais il a continué à venir vers eux.

“Il claquait, attaquait et déferlait”, a-t-il déclaré. WMUR9. “Ce n’était pas vraiment un choix.”

Il a ensuite sauté par-dessus le coyote et a été mordu à la poitrine et au bras dans la lutte. Il a réussi à verrouiller son museau et à pousser sa tête dans la neige, en utilisant son propre poids corporel pour couper son alimentation en air.

Il a fallu dix minutes à l’animal pour mourir.

“Au milieu du moment, vous ne pensez pas ou n’enregistrez pas beaucoup”, a-t-il déclaré. “C’est vraiment juste l’instinct. Le fait que lorsque nous avons essayé de lui donner des coups de pied, de pousser et de nous débarrasser de lui, il est devenu clair qu’il ne se désengageait pas.”

“Ne sous-estimez jamais le pouvoir de survie”, a-t-il ajouté.

Le petit garçon s’est échappé indemne.

La police tente de déterminer si l’animal était le même que celui impliqué dans deux attaques distinctes à proximité.

Plus tôt dans la journée, la police a déclaré qu’une voiture avait été attaquée par un coyote à Hampton Falls.

“Il n’a pas bougé pour la voiture, puis a attaqué la voiture alors qu’elle tentait de s’en sortir”, a déclaré le chef de la police de Kensington, Scott Cain.

Juste 20 minutes avant cela, une femme et son chien ont tous deux été attaqués et mordus par un coyote, après avoir d’abord pensé qu’il s’agissait de l’animal de compagnie.

“J’ai réalisé que c’était un coyote, et j’ai juste commencé à crier du haut de mes poumons pour essayer de le faire s’arrêter et s’en aller”, a déclaré Pat Lee. “C’était très, très effrayant, mais ça aurait pu être bien pire.”

Elle s’est enfuie dans sa maison, mais l’animal a essayé de la chasser à l’intérieur.

“Je ne sais même pas si j’ai réalisé que le coyote nous poursuivait à ce stade pour être honnête”, a-t-elle déclaré. “J’essayais juste de rentrer dans la maison aussi vite que possible, et juste quand je suis arrivé au curseur, il m’a mordu et il essayait d’entrer dans la maison.”

Le coyote mort était testé pour la rage, tandis que toutes les victimes de la morsure ont reçu des vaccins contre la rage.

Pendant ce temps, en Californie, un garçon de trois ans a été hospitalisé après avoir été attaqué par un lion de montagne dans un parc du comté d’Orange le même jour.

Le garçon marchait avec cinq autres membres de la famille lorsque le lion l’a attrapé par le cou et a tenté de le tirer.

L’animal n’a relâché le garçon que lorsque son père lui a jeté un sac à dos, et il est allé après le sac à dos à la place.

Le Département d’État des poissons et de la faune a donné son accord pour euthanasier l’animal “en raison de la menace pour la sécurité publique”.