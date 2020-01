Papa explique à Gail Porter ses problèmes de santé mentale en déménageant à Londres

2020-01-27 13:30:06

Le père de la star de la télévision Gail Porter a blâmé ses problèmes de santé mentale de son déménagement de l’Écosse à Londres.

Le père de Gail Porter lui a dit qu’il pensait qu’elle avait développé des problèmes de santé mentale parce qu’elle “avait déménagé à Londres” d’Ecosse.

La star de 48 ans a vécu avec des problèmes de santé mentale, une dépression postnatale et un trouble bipolaire et elle a été sectionnée en vertu de la loi sur la santé mentale en 2011.

Gail a également lutté contre l’anorexie et a perdu tous ses cheveux après avoir développé l’alopécie totale, une maladie auto-immune, et elle a abordé les problèmes qui l’ont affectée au cours des deux dernières décennies dans le nouveau documentaire de la BBC en Écosse “ Being Gail Porter ”.

Dans le document, Gail rencontre son père qui attribue la responsabilité de tous ses ennuis à la délocalisation d’Édimbourg à Londres pour sa carrière télévisuelle, qui à son apogée dans les années 1990 a vu son travail sur ‘Blue Peter’, ‘Top of the Pops ‘et’ The Big Breakfast ‘.

S’exprimant sur «Lorraine» lundi (27.01.20), elle a déclaré: «Mon père vit en Espagne, donc c’était une conversation étrange et nous sommes arrivés au fait que c’était ma faute si je déménageais à Londres. C’était en quelque sorte un détour, “Si vous ne déménagez pas à Londres …” ”

La popularité et la beauté de Gail à la télévision l’ont amenée à devenir une pin-up populaire et à poser pour un certain nombre de magazines pour hommes, y compris le célèbre numéro de FHM qui a fait toutes les chaînes d’information en raison de ses fesses nues projetées sur les chambres du Parlement à Londres en 1999.

Les revenus de Gail ont commencé à diminuer considérablement à partir de 2005, lorsqu’elle a été forcée de renoncer à la modélisation en raison de sa perte de cheveux et le travail de télévision a également commencé à se tarir.

Elle a dû déposer le bilan en 2017, ce qui l’a laissée sans abri et parfois obligée de dormir sur un banc de parc à Hampstead Heath, à Londres, car elle ne pouvait pas se permettre de louer une propriété.

Gail croit qu’elle a réussi à se relever du fond des rochers grâce à son héritage écossais.

Elle a expliqué: “Je pense que j’ai été élevée en Ecossais, je pense que ça aide, nous sommes très stoïques. J’étais gênée par certaines choses, étant sans-abri et tout ça, je ne voulais pas vraiment discuter mais je savais que je pouvais passer cette.”

Gail a également félicité sa fille de 17 ans, Honey – dont le père de l’ex-mari du présentateur, le guitariste de Toploader Dan Hipgrave – pour son amour et son soutien, et elle admet que la réalisation du documentaire a rapproché la paire.

L’ancien mannequin a déclaré: “Elle connaît certains morceaux, mais elle ne sait pas tout. Et puis elle est venue à mon appartement et a dit:” Je l’ai regardé hier, maman. ” Et j’ai dit: ‘Oh non, je suis vraiment désolé.’ Et elle a dit qu’elle avait pleuré et j’ai dit: ‘Pourquoi as-tu pleuré?’ Et elle a dit: ‘Tu ne m’as pas tout dit.’ Nous sommes devenus encore plus forts ensemble, donc j’ai eu beaucoup de câlins. Elle est super. ”

Mots clés: Gail Porter, Toploader, Dan Hipgrave, Lorraine Kelly

