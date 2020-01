Paris Hilton a “ joué un personnage ”

2020-01-18 23:30:06

Paris Hilton a l’impression d’avoir “joué un personnage” toute sa vie.

La star de ‘Simple Life’ lance un nouveau documentaire YouTube, intitulé ‘This Is Paris’, et a avoué que l’ouverture était “difficile”.

S’adressant à Deadline, elle a déclaré: “Je n’ai jamais rien fait de tel dans ma vie. Dans ce film, je discute de choses que je n’ai jamais discutées auparavant. J’espère que les gens vont voir qui je suis vraiment. Il me suit dans ma vraie vie, tout ce que j’ai fait avant, c’était de jouer un personnage. Je parlais de choses dont il est très difficile de parler. C’était une expérience incroyable mais c’était très effrayant. Je paniquais. ”

La star de 38 ans a récemment révélé qu’elle avait rejeté une chance de redémarrer ‘The Simple Life’ car elle pensait que c’était trop “intemporel et emblématique” pour être refait même si elle avait le “meilleur moment” pour travailler sur l’émission.

Elle a dit: “Ils m’ont déjà approché à ce sujet. Mon emploi du temps est tellement fou. Je pense que ce spectacle est tellement, le premier du genre, si intemporel, si emblématique et donc … Je ne sais pas si cela pourrait jamais refait.

“C’est un moment différent en ce moment et comme, Nicole et moi à l’époque, oui bien sûr, c’était amusant de faire ça et moi de jouer ce personnage, nous avons passé le meilleur moment avec mon meilleur ami lors de voyages en voiture dans le monde entier et de faire des emplois que nous ne ferait jamais de notre vie et a eu le meilleur temps à le faire, mais maintenant je suis comme une femme d’affaires sérieuse. ”

Cependant, Paris a suggéré de faire une version différente du spectacle.

Elle a dit: “Je pense que si je faisais ça, je ne pourrais plus jouer ce personnage stupide. Peut-être comme” The Simple Life: Boss Babes “.”

