Paris Hilton déclare que Chris Zylka Split a été la meilleure décision qu’elle ait jamais prise

Paris Hilton n’a aucun regret quand il s’agit de rappeler les choses avec l’ancien fiancé Chris Zylka.

L’héroïne devenue femme d’affaires et l’acteur se sont fiancés juste avant le Nouvel An 2018, pour se séparer 10 mois plus tard en novembre de la même année. Parler avec Cosmopolitan UK, elle a dit que sa décision de s’éloigner de l’engagement n’était pas difficile.

“Ce fut la meilleure décision que j’ai jamais prise dans ma vie”, a-t-elle déclaré. “Je ne pense pas [he] était la bonne personne et je me sens comme une femme incroyable et je mérite quelqu’un de si incroyable. Cela ne semblait pas juste. J’ai travaillé trop dur pour donner ma vie à quelqu’un. Ils doivent être parfaits. “

“Ça fait du bien de ne pas avoir quelqu’un qui me contrôle”, a-t-elle dit à propos de sa célibataire. “En sortant avec certaines personnes, [there’s the risk of] ne pas leur faire confiance et la peur [that] si je sors de la ville, ils pourraient faire quelque chose pour m’embarrasser. Je me sens chanceux maintenant de ne pas avoir cette peur parce que je suis indépendant. “

Il semble que cette interview ait été réalisée avant qu’elle ne commence à sortir avec Carter Reum, avec qui elle a été vue faire la fête après les Golden Globe Awards en janvier.

Ailleurs dans l’interview, Hilton a également réfléchi sur ses montagnes russes à une relation avec Kim Kardashian. Kardashian elle-même a crédité Paris de “littéralement” lui donnant une carrière et l’aider à atteindre la notoriété par ses propres moyens. C’est un sentiment que Hilton apprécie clairement.

“Nous avons des conversations à ce sujet. Elle a parcouru le monde avec moi et nous avons tellement de souvenirs incroyables”, a déclaré Paris. “Ce qu’elle a dit, c’est:” J’apprécie vraiment tout ce que j’ai appris de vous “, et nous parlons toujours [about] comme nous sommes fiers les uns des autres parce que nous nous connaissons depuis que nous sommes des petites filles. Elle est douce, gentille et brillante. Je suis tellement fière d’elle et impressionnée qu’elle devienne avocate; c’est incroyable qu’elle utilise sa voix et sa plateforme pour aider les autres. “

Grâce à son temps avec Kim et à la sortie de sa sex tape, Hilton a continué à jouer sur “The Simple Life” avec une fois BFF Nicole Richie. La série a couru sur Fox et E! de 2003-2007. Depuis lors, ils ont tous deux été sans cesse interrogés sur un réveil – quelque chose de Hilton a récemment déclaré à TooFab elle avait été approchée.

En parlant avec Cosmo, on lui a demandé s’il y avait un plan pour refaire le spectacle avec de nouvelles personnes. “Ils m’ont demandé qui je recommanderais si je ne voulais pas le faire moi-même”, a-t-elle dit, confirmant apparemment les pourparlers de relance en disant qu’elle ne pouvait pas faire de suggestions parce qu’elle avait “signé un accord de confidentialité”.

“Je ne pense pas que ce sera jamais comme ça, mais ce sera amusant de regarder d’autres personnes le faire”, a-t-elle ajouté.

Dans une autre friandise amusante, Hilton a également révélé la célébrité qui a jamais fait son starstruck: Madonna.

“J’étais à Londres lors d’une cérémonie de remise de prix et elle m’a tapé sur l’épaule et a dit:” Je suis avec le même label et j’aime Stars Are Blind; j’aime votre musique “”, a déclaré Paris. “J’ai failli m’évanouir. Elle est mon idole depuis que je suis petite. C’est la seule fois où j’ai jamais été nerveux avec qui que ce soit.”

Madonna a clairement bon goût.