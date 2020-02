Paris Hilton dit que mettre fin à ses fiançailles avec Chris Zylka a été «la meilleure décision que j’ai jamais prise dans ma vie»

La vie amoureuse de Paris Hilton intéresse le public depuis que sa sex tape avec Rick Salomon est apparue en 2003 – l’un des premiers cas de sex tape virale divulguée. Depuis, l’héritière a du mal à faire confiance.

Dans une récente interview qu’elle a faite avec Cosmopolitan, Hilton a partagé ce qu’elle avait appris sur la protection de sa vie privée contre l’incident de 2003.

“Je dirais qu’aucune de ces choses n’est sécurisée à 100%, donc je n’aurais rien là-bas qui soit privé et que vous ne voudriez pas que le monde voie”, a-t-elle déclaré.

Paris Hilton et Chris Zylka se séparent

En novembre 2018, Hilton et Chris Zylka ont mis fin à leurs fiançailles 10 mois après la proposition de l’acteur avec une bague de fiançailles de 2 millions de dollars.

«Je passe vraiment mon temps à moi», a déclaré Hilton à The Talk après l’annonce de la nouvelle. “Je sens juste que quand je tombe amoureux, je tombe amoureux vite et fort et c’était cette romance tourbillonnante.”

Elle a poursuivi: “J’ai toujours été obsédée par les histoires de Disney et les histoires d’amour et je pensais que ça allait être ma fin heureuse, et je me suis rendu compte qu’après le temps, ce n’était pas la bonne décision.”

Hilton a réitéré à Cosmo que la confiance avait été un gros problème pour elle dans le passé. Elle est allée «un peu» en thérapie, mais même cela lui fait peur de peur de ne pas pouvoir faire confiance à son thérapeute.

Elle a dit à la publication qu’elle était célibataire depuis sa séparation de Zylka et qu’elle aimait ça.

«Cela fait du bien de ne pas avoir quelqu’un qui me contrôle», a-t-elle déclaré. “Avec sortir avec certaines personnes, [there’s the risk of] ne pas leur faire confiance et la peur [that] si je sors de la ville, ils pourraient faire quelque chose pour m’embarrasser. Je me sens chanceux maintenant de ne pas avoir cette peur parce que je suis indépendant. “

L’écrivaine Martha Hayes a demandé à la mondaine si la fin de son engagement était une décision difficile à prendre.

“Non,” répondit-elle. «Ce fut la meilleure décision que j’ai jamais prise de ma vie. Je ne pense pas [he] était la bonne personne et je me sens comme une femme incroyable et je mérite quelqu’un de si incroyable. Cela ne semblait pas juste. J’ai travaillé trop dur pour donner ma vie à quelqu’un. Ils doivent être parfaits. “

La famille de Paris Hilton veille sur elle

Hilton n’est pas seulement pointilleuse sur qui elle laisse entrer dans sa vie amoureuse. Elle a déclaré à la publication qu’elle accordait également une grande importance à qui elle travaillait.

“Surtout à Los Angeles, car il est très difficile de faire confiance aux gens. J’ai beaucoup de chance que mes parents veillent sur moi et ne laissent aucun bizarre s’approcher de moi. “

Les Hiltons sont proches – ils l’ont toujours été. Le DJ dit que bon nombre des choix qu’elle fait tournent autour de l’idée de rendre sa famille fière.

«Ma famille a toujours voulu que je veuille faire quelque chose de ma vie et que je veuille les rendre fiers», explique-t-elle. “Je vois beaucoup de gens aujourd’hui qui n’ont jamais rien fait et qui ne sont pas satisfaits de leur vie parce que tout leur a été remis.”

L’héritière sent qu’elle a travaillé dur pour accomplir ce qu’elle a.

«Je sens que j’ai définitivement fait mes preuves», a-t-elle déclaré. «Pour ceux qui diraient le contraire, ils n’en ont aucune idée. J’ai travaillé si dur. Mon grand père [Barron Hilton, who passed away last September] était quelqu’un dont je voulais être fier et il était tellement fier que je perpétue l’héritage mais que je le fasse à ma façon. »