Paris Hilton dit qu’elle a “ joué un personnage ” toute sa carrière

Tu crois que tu sais Paris Hilton? Vous avez mangé chaque saison de “The Simple Life”, “My New BFF”, portez son parfum, répétez sa musique et jouez avec ses talents de deejay chaque week-end? Désolé, il s’avère que vous ne connaissez toujours pas Paris.

En effet, selon l’héritière, elle a “joué un personnage” tout au long de sa carrière. C’est … euh, pas chaud?

“Je savais ce que je faisais mais le monde entier ne le savait pas, donc c’était un peu frustrant pour moi d’être perçu de cette façon parce que ce n’est pas du tout ce que je suis”, a déclaré Hilton. Gens de son rôle dans “The Simple Life”. “Mais c’était un spectacle tellement étonnant et divertissant que je ne le considérerais que comme un divertissement.”

Et même si elle a dit que les blagues «méchantes» à ses dépens étaient très profondes à l’époque, elle comprend mieux maintenant. “De toute évidence, j’ai grandi en tant que personne”, a-t-elle déclaré. “Mais être jugé et avoir tellement d’idées fausses basées sur un personnage que je m’étais inventé était frustrant.”

Mais ce n’était pas si mal, évidemment. “J’ai construit une énorme marque en le faisant”, a-t-elle ajouté. “Donc, je ne le regrette pas vraiment et je suis heureuse que les gens vont enfin voir ce film.” Et dedans, ils ne verront aucun de ces vieux personnages. En d’autres termes, rien n’est “chaud”.

Le célèbre slogan de Hilton n’est qu’une partie de sa célèbre personnalité absente de son nouveau film documentaire sur YouTube “This Is Paris”. L’autre partie est apparemment tout le reste.

“Je n’ai jamais rien fait de tel dans ma vie”, a expliqué Hilton Date limite du projet. “Dans ce film, je parle de choses que je n’ai jamais discutées auparavant. J’espère que les gens vont voir qui je suis vraiment.”

“Au cours de ce film, j’ai tellement découvert sur moi que je ne savais même pas”, a-t-elle poursuivi. “C’était presque comme une expérience thérapeutique

Selon la star de télé-réalité, elle est devenue plus “brute” et réelle dans ce film qu’elle ne l’a jamais fait à propos de ses pensées et sentiments les plus intimes, révélant plus sur elle-même qu’elle ne l’a jamais fait auparavant.

“Je parlais de choses dont il est très difficile de parler”, a-t-elle déclaré. “Ce fut une expérience incroyable mais c’était très effrayant. Je paniquais.”

Hilton a déclaré qu’elle avait abandonné le contrôle total de ce film, ce qu’elle était initialement réticente à faire, mais cela a permis ce regard non filtré et non traité sur son monde.

“Tout ce que j’ai fait avant, c’est que je joue un personnage”, a déclaré Hilton. Et elle l’a apparemment si bien joué que la réalisatrice Alexandra Dean a d’abord reculé devant le projet, pensant que Hilton était “cet influenceur original qui avait amené ce monde d’influenceurs sur nous”.

En toute honnêteté, peu importe vos réflexions sur la «culture d’influence», une exploration de son fondateur possible pourrait être intéressante. De plus, le fait que Hilton ait été hypocrite pendant 15 ans dans son personnage en ligne et à l’écran ne la rend pas nécessairement différente de la plupart des meilleurs influenceurs.

“J’ai complètement fait un 180”, a déclaré Dean à propos de Hilton alors que le projet se réalisait. Elle a comparé l’héritière de l’hôtel à Hedy Lamarr, le sujet de l’un de ses précédents films, qui était connue comme une star hollywoodienne dans les années 40, mais qui était aussi un inventeur révolutionnaire qui a jeté les bases de la technologie Bluetooth.

Cela vous fait vous demander quelles révélations choquantes elle a découvertes sur Paris Hilton.

Pendant 15 ans, nous avons pensé que nous savions qui était Paris Hilton – même si nous avons en quelque sorte tout nouveau “The Simple Life” n’était pas toute la vérité – mais il s’avère que nous ne l’avons pas. En mai, Hilton et Alexandra Dean espèrent remettre les pendules à l’heure en nous montrant “This Is Paris Hilton” sur YouTube.

