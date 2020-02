Paris Hilton ne regrette pas la fin de son engagement

2020-02-25 09:30:06

Paris Hilton pense que mettre fin à ses fiançailles avec Chris Zylka en novembre 2018 a été la “meilleure décision” qu’elle ait jamais prise.

Paris Hilton pense que mettre fin à ses fiançailles a été la “meilleure décision” qu’elle ait jamais prise.

La DJ de 39 ans s’est séparée de Chris Zylka en novembre 2018 après deux ans ensemble et elle a admis que leur relation ne s’était jamais sentie “bien”, donc quand elle cherchera à nouveau l’amour, elle devra être avec quelqu’un de “parfait”.

En demandant si annuler leur engagement était une décision difficile, elle a répondu: “Non. C’était la meilleure décision que j’ai jamais prise de ma vie. Je ne pense tout simplement pas [he] était la bonne personne et je me sens comme une femme incroyable et je mérite quelqu’un de si incroyable. Cela ne semblait pas juste.

“J’ai travaillé beaucoup trop dur pour donner ma vie à quelqu’un. Ils doivent être parfaits.”

La beauté blonde “se sent bien” étant célibataire parce qu’elle ne se sent pas contrôlée ou inquiète d’être gênée par son partenaire.

Elle a déclaré au nouveau numéro du magazine britannique Cosmopolitan: “Cela fait du bien de ne pas avoir quelqu’un qui me contrôle.

“En sortant avec certaines personnes, [there’s the risk of] ne pas leur faire confiance et la peur [that] si je sors de la ville, ils pourraient faire quelque chose pour m’embarrasser.

“Je me sens chanceux maintenant de ne pas avoir cette peur parce que je suis indépendant.”

L’ancienne star de ‘Simple Life’ se sent “très fière” d’avoir inspiré une culture d’influenceurs et de stars en ligne.

Elle a déclaré: “J’adore être tellement en avance sur mon temps et avoir créé ce tout nouveau genre et cette nouvelle façon de vivre et de gagner sa vie. N’importe qui avec un téléphone peut créer sa propre marque.

“Quels que soient leurs talents, ils peuvent utiliser cette plate-forme pour créer une entreprise. Je suis très fier. L’imitation est la plus haute forme de flatterie.”

Paris a également réfléchi à sa longue amitié avec Kim Kardashian West et a admis qu’elle était très “fière” de la star de “Keeping Up With the Kardashians”.

Elle a déclaré: “Nous avons des conversations à ce sujet. Elle a parcouru le monde avec moi et nous avons tellement de souvenirs incroyables.

“Ce qu’elle a dit, c’est:” J’apprécie vraiment tout ce que j’ai appris de vous “, et nous parlons toujours [about] comme nous sommes fiers les uns des autres parce que nous nous connaissons depuis que nous sommes des petites filles.

“Elle est douce, gentille et brillante. Je suis si fière d’elle et impressionnée par le fait qu’elle devienne avocate; c’est incroyable qu’elle utilise sa voix et sa plateforme pour aider les autres.”

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Paris dans le numéro d’avril de Cosmopolitan, qui sera mis en vente jeudi (27.02.20).

Mots clés: Paris Hilton, Chris Zylka, Kim Kardashian West

Retour au flux

.