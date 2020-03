Paris Hilton retarde la sortie du documentaire YouTube

2020-03-30 19:30:08

Paris Hilton a retardé la sortie de son documentaire YouTube Originals «This Is Paris» au milieu de la pandémie de coronavirus en cours.

La femme d’affaires de 38 ans devait publier son documentaire “ This Is Paris ” sur la plateforme de streaming vidéo en mai, mais a choisi de reporter la sortie du film à cause de la pandémie de coronavirus en cours.

Le documentaire devait être présenté en avant-première au Festival du film de Tribeca le mois prochain avant d’obtenir une sortie en salles limitée, mais comme le festival a été reporté et les cinémas fermés, Paris a décidé de suspendre la sortie du film sur YouTube jusqu’à nouvel ordre.

Dans un Instagram Live, Paris a confirmé: “Nous avons retardé la sortie de mon film.

“Il devait faire ses débuts à [the Tribeca Film Festival] et aller dans les salles après, mais parce que Tribeca est en retard et que les salles ne sont pas ouvertes, nous avons décidé qu’il valait mieux attendre, car c’est un film incroyable et j’en suis tellement fier. ”

Pendant ce temps, Paris a récemment affirmé qu’elle avait l’impression d’avoir “joué un personnage” toute sa vie, et a déclaré qu’il était “difficile” de s’ouvrir au documentaire.

Elle a expliqué: “Je n’ai jamais rien fait de tel dans ma vie. Dans ce film, je discute de choses que je n’ai jamais discutées auparavant. J’espère que les gens vont voir qui je suis vraiment. Il me suit dans ma vraie vie, tout ce que j’ai fait avant, c’était de jouer un personnage. Je parlais de choses dont il est très difficile de parler. Ce fut une expérience incroyable mais c’était très effrayant. Je paniquais. ”

Et l’ancienne star de «Simple Life» a également déclaré qu’elle voulait vivre pour toujours, car elle pense qu’elle s’ennuierait s’il n’y avait «rien» à faire après la mort.

Elle a dit: “La mort me fait peur parce que je ne sais pas ce qui se passe.

“Je ne veux tout simplement pas que ce soit rien parce que ce serait tellement ennuyeux.

«J’essaie de trouver un moyen – de me geler ou d’inventer la fontaine de la pilule de la jeunesse – pour que les gens puissent vivre éternellement, comme ce film« La mort devient sa ».»

