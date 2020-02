Paris Hilton “ si heureux ” avec son petit ami Carter Reum

2020-02-29 02:30:06

Paris Hilton est “tellement heureuse” avec son petit ami Carter Reum, après avoir récemment déclaré qu’elle ne regrettait pas de se séparer de Chris Zylka.

Paris Hilton est “tellement heureuse” avec son petit ami Carter Reum.

La femme d’affaires de 39 ans a commencé à faire l’amour avec Carter en janvier après que le couple a été repéré ensemble à une soirée des Golden Globes, et elle a maintenant avoué qu’elle avait “le meilleur moment de [her] vie “avec le morceau, qu’elle a décrit comme” très doux “.

Parlant de sa nouvelle romance, Paris a déclaré à Us Weekly lors de l’événement ‘Une soirée inoubliable’ du Fonds de recherche sur le cancer des femmes jeudi 27.02.20: “Je suis tellement heureuse. C’est le meilleur moment de ma vie en ce moment. Il est très doux. C’est un homme gentil, intelligent, intelligent et gentil. ”

Les commentaires de Paris interviennent après qu’elle a récemment déclaré qu’elle ne regrettait pas d’avoir annulé son engagement avec l’ex-fiancé Chris Zylka – dont elle s’était séparée en novembre 2018 après deux ans ensemble – comme elle l’appelait la “meilleure décision” qu’elle ait jamais prise.

En demandant si annuler leur engagement était une décision difficile, elle a répondu: “Non. C’était la meilleure décision que j’aie jamais prise de ma vie. Je ne pense tout simplement pas [he] était la bonne personne et je me sens comme une femme incroyable et je mérite quelqu’un de si incroyable. Cela ne semblait pas juste.

“J’ai travaillé beaucoup trop dur pour donner ma vie à quelqu’un. Ils doivent être parfaits.”

L’alun ‘Simple Life’ est plus “indépendante” dans sa nouvelle romance, et aime le fait que Carter ne la “contrôle” pas.

Elle a ajouté: “Ça fait du bien de ne pas avoir quelqu’un qui me contrôle.

“En sortant avec certaines personnes, [there’s the risk of] ne pas leur faire confiance et la peur [that] si je sors de la ville, ils pourraient faire quelque chose pour m’embarrasser.

“Je me sens chanceux maintenant de ne pas avoir cette peur parce que je suis indépendant.”

Mots clés: Paris Hilton, Carter Reum

