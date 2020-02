Paris Hilton sur le redémarrage de la rumeur ‘Simple Life’

The Simple Life a été diffusé entre 2003 et 2007. Il présentait l’héritière de l’hôtel Paris Hilton et la fêtarde Nicole Richie alors qu’ils abandonnaient leur style de vie luxueux pour quelque chose d’un peu plus, enfin, simple.

«Les filles sont priées de renoncer à leur argent, leurs cartes de crédit et leurs téléphones portables pour vivre ce qu’elles appellent« La vie simple ». Cependant, ils découvrent plus tard que les choses ne sont pas si simples une fois arrivés dans une ferme de l’Arkansas pour la première saison de l’émission », commence un résumé de la série télé-réalité sur IMDB.

Paris Hilton et Nicole Richie | John Shearer / WireImage

Le public pourrait se rappeler que lors de la deuxième saison, les femmes ont voyagé de la Floride à Beverly Hills. Dans le troisième, Hilton et Richie prennent un bus pour le haut de Manhattan où ils deviennent stagiaires. La quatrième saison a présenté les mondains comme femmes au foyer. Et lors de la cinquième et dernière saison, Hilton et Richie ont agi comme conseillers de camp. À l’époque, cela ne ressemblait certainement à rien d’autre à la télévision.

Récemment, dans une interview avec Deadline, Hilton a expliqué à quel point cela peut parfois être frustrant lorsque les gens pensent que ce qu’elle a décrit dans The Simple Life est une représentation fidèle de qui elle est vraiment.

“Tout ce que j’ai fait avant, c’est que je joue un personnage”, a-t-elle dit, “Parfois, c’est ennuyeux, les gens supposant que je suis la tête de pont blonde sur laquelle j’ai joué [The Simple Life]. “

Paris Hilton et Nicole Richie restent en contact

Aujourd’hui, Hilton et Richie ne sont pas si proches, mais l’héritière de l’hôtel dit qu’ils sont en bons termes et restent en contact.

“Nous en rions”, a récemment déclaré Hilton à Cosmopolitan. «Tous les costumes d’Halloween dernier étaient des gens déguisés en nous, donc nous nous envoyions des photos de tenues différentes que les gens portaient. L’émission est diffusée dans tous ces endroits en ce moment, donc tout le monde la regarde à nouveau, ce qui est génial. »

Y aura-t-il un redémarrage de «The Simple Life»?

Des rumeurs ont circulé ici et là selon lesquelles The Simple Life pourrait revenir sur nos écrans de télévision. Lorsque Cosmo a demandé à l’héritière la possibilité, elle a répondu: “Mon emploi du temps est tellement fou.”

«Je ne peux pas imaginer quitter ma vie et aller au milieu de nulle part et recommencer. De plus, le spectacle est si intemporel et emblématique, vous ne pouvez pas le refaire », a-t-elle poursuivi.

Cosmo a posé des questions sur le «plan de le refaire avec de nouvelles personnes».

“Ils m’ont demandé qui je recommanderais si je ne voulais pas le faire moi-même”, a-t-elle répondu.

Qui a-t-elle suggéré?

“Je ne peux pas le dire! J’ai signé un accord de confidentialité […] Je ne sais pas. Je ne pense pas que ce sera jamais comme ça, mais ce sera amusant de regarder d’autres personnes le faire. “

On dirait qu’il y a de fortes chances que nous obtenions The Simple Life partie deux, mais sans Hilton et Richie. Le DJ / mondain a raison, cependant. Peu importe qui ils choisissent pour être le nouveau Paris et Nicole, ce ne sera jamais “ce qu’il était”.