Paris Hilton veut vivre pour toujours car elle pense que ce serait “ennuyeux” s’il n’y a rien après la mort.

Paris Hilton veut vivre pour toujours.

L’héritière de 39 ans craint que “rien” ne se passe après la mort, ce qui serait “ennuyeux”, alors elle veut trouver des moyens de devenir immortelle.

Elle a déclaré au magazine britannique Cosmopolitan: “La mort me fait peur parce que je ne sais pas ce qui se passe.

“Je ne veux tout simplement pas que ce soit rien parce que ce serait tellement ennuyeux.

«J’essaie de trouver un moyen – de me geler ou d’inventer la fontaine de la pilule de la jeunesse – pour que les gens puissent vivre éternellement, comme ce film« La mort devient sa ».»

Paris se sent «chanceuse» d’avoir conservé son apparence de jeunesse sans recourir à la chirurgie esthétique.

Elle a dit: “Je me sens 21 pour toujours. Et je suis tout naturel. Je me sens tellement chanceuse que ma maman m’a toujours dit de rester à l’abri du soleil.

“J’ai de la chance de ne pas avoir eu recours à ce que la plupart des gens font dans cette ville.”

Pendant ce temps, bien que Paris se soit exclue du redémarrage de “ The Simple Life ”, elle a admis que les producteurs l’avaient interrogée sur qui, selon elle, serait parfaite pour le spectacle – qui l’a vue et Nicole Richie s’essayer à diverses tâches – si cela est revenue, mais a refusé de dire qui elle avait choisi.

Elle a dit: “Mon emploi du temps est tellement fou. Je ne peux pas imaginer quitter ma vie et aller au milieu de nulle part et recommencer.

“De plus, le spectacle est si intemporel et emblématique, vous ne pouvez pas le refaire.

“Ils m’ont demandé qui je recommanderais si je ne voulais pas le faire moi-même. [Who did I say?] Je ne sais pas. J’ai signé un accord de confidentialité.

“Je ne sais pas [if it is coming back]. Je ne pense pas que ce sera jamais ce que c’était, mais ce sera amusant de regarder d’autres personnes le faire. ”

