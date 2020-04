Paris Jackson dépeint Jésus face à Bella Thorne dans un prochain film indépendant

Paris Jackson continue d’élargir son curriculum vitae d’acteur avec un nouveau rôle audacieux en face Bella Thorne dans le prochain film indépendant “Habit”.

Thorne dépeint une fille avec un fétiche de Jésus qui se fait passer pour une nonne pour échapper à un marché de la drogue qui a mal tourné. Le film est actuellement en post-production, mais ce n’est que maintenant que le rôle de Jackson a été révélé. On ne sait pas exactement dans quelle mesure elle va interagir avec Thorne ou toute autre personne dans le film, mais elle le fera en tant que Jésus-Christ.

Il est certainement possible qu’elle agisse comme une sorte de guide spirituel ou de personnage fantastique à l’oreille de Thorne alors qu’elle navigue dans cette situation folle dans laquelle elle se trouve. Cela dit, ce serait certainement très amusant si elle était une version plus réelle du personnage , ou même quelqu’un que d’autres pourraient voir aussi.

L’image du premier regard de Paris dans le rôle a certainement les robes de signature et les cheveux bruns ondulés occidentalisés, mais l’anneau de nez est un peu un départ. Sans parler du fait qu’elle est une femme, bien que l’ombrage dans l’image donne une suggestion de barbe. Ou du moins la représentation symbolique de l’un.

En disant que la musique joue un rôle central dans le film, le producteur Donovan Leitch a déclaré Divertissement hebdomadaire, “Nous avons intentionnellement empilé le film avec des rock stars et nous aurons une bande originale très rock.

Bien qu’elle ne soit pas une rock star en soi, Paris est active sur la scène musicale depuis un certain temps, et on ne peut nier son pedigree en tant que fille de feu le roi de la pop, qui a eu sa propre relation avec l’imagerie religieuse tout au long de sa carrière.

Paris se produit avec Gabriel Glenn dans le cadre du groupe de rock acoustique The Sunflowers. Elle a d’abord exploré le théâtre avec un rôle dans Fox “Star” en 2018, et a depuis ajouté des performances dans le film Gringo et plus récemment dans “Scream: The TV Series” de MTV. La beauté de 22 ans a également essayé la modélisation, se réveillant lors du dernier défilé de Jean-Paul Gaultier en janvier dernier.

Actuellement en post-production, “Habit” n’a pas encore de date de sortie.

