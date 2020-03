2020-03-24 02:30:06

Paris Jackson “doit beaucoup” à son petit ami Gabriel Glenn, car elle dit qu’il l’inspire à faire de la musique, et il dit qu’elle est le “morceau de puzzle qui le complète”.

La fille de 21 ans de la défunte icône musicale Michael Jackson et son petit ami font tous deux partie d’un groupe de folk-rock appelé The Soundflowers, et Paris a félicité Gabriel comme sa “muse”, car elle se tourne souvent vers lui pour trouver l’inspiration quand elle écrit de la musique.

Elle a dit: “Gabriel est ma muse; je lui dois beaucoup. Les parties sombres de mon esprit sont généralement ce qui m’aide à écrire les chansons que j’aime et que je veux enregistrer. Les Beatles, Joe Purdy, Ray LaMontagne, Radiohead et Les Lumineers sont aussi de grandes influences d’écriture. ”

Et Gabriel, 31 ans, sent que Paris a autant d’influence sur lui, qu’il l’a saluée comme “la pièce du puzzle qui le complète”.

Il a ajouté: “Paris est la pièce de puzzle qui me complète en tant qu’artiste. Elle crée si naturellement et honnêtement; cela m’inspire à être un meilleur auteur-compositeur. Je pense qu’avoir un esprit unique comme le sien nous permet de canaliser des choses que nous ne recevrions jamais par nos propres moyens.”

Paris a également parlé de sa bataille pour la santé mentale, qui a vu sa lutte contre la dépression, l’anxiété et le trouble de stress post-traumatique (SSPT), alors qu’elle a révélé qu’elle pratique la thérapie par le loup pour aider à calmer son esprit.

Elle a expliqué: “J’ai toujours eu un amour profond pour les animaux et je ne sais pas trop d’où cela vient. Il y a beaucoup de beauté dans la simplicité des animaux. Il y a un flux et un reflux naturel vers les animaux; tout tombe toujours dans endroit, tout a un but et sert d’une manière ou d’une autre la mère nature, et j’ai trouvé que l’humanité manquait de cela. Les animaux sont tellement sans vergogne eux-mêmes et ils aiment inconditionnellement. Ils sont si simples et parfaits et je souhaite que les humains puissent être plus comme ça.

“Mon chien est un animal de soutien émotionnel et m’aide énormément avec ma dépression, mon anxiété et mon SSPT. La mise à la terre est une autre forme de guérison de la nature que j’aime vraiment.”

Et tandis que Paris est consciente de l’importance des animaux et de l’environnement, elle pense que le monde a du rattrapage à faire.

S’exprimant dans une interview conjointe pour le magazine Remix, elle a déclaré: “Une partie de notre société se réveille définitivement, mais j’ai l’impression que le reste de la conscience collective devient de plus en plus apathique, désensibilisé et distrait chaque jour. Il en a toujours été ainsi. , cependant. Je pense que l’univers a une drôle de façon de toujours rester équilibré. “

