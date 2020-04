Parker McCown révèle les détails de son engagement sous-marin (exclusif)

Le matelot de pont Parker McCown du yacht à voile sous le pont a peut-être réussi l’une des propositions les plus romantiques de tous les temps.

Tout d’abord, il a choqué les téléspectateurs en démissionnant de l’émission. Plus tard, on le voit demander à son ancienne petite amie Kaiti Brauer de l’épouser pendant qu’ils font de la plongée. McCown a souvent appelé Brauer pendant qu’il travaillait sur Parsifal III. Il l’appelait son «ex-petite amie», mais elle avait clairement toujours son cœur.

Parker McCown | Karolina Wojtasik / Bravo

Ainsi, lorsque les téléspectateurs ont été témoins de la proposition magique, Brauer est passé de «l’ex-petite amie» à la fiancée en quelques minutes. McCown a déclaré à Showbiz Cheat Sheet que la proposition n’avait en fait pas été filmée pour l’émission. Au lieu de cela, il a mis en scène un instructeur de plongée local et voulait seulement qu’il soit capturé sur film comme souvenir pour le couple. Cependant, lorsque les producteurs ont eu vent de l’engagement, ils n’ont pas pu résister à l’inclure dans l’épisode.

McCown dit que l’engagement a été un moment spontané

Bien que Brauer était son ex-petite amie, McCown a déclaré qu’ils restaient connectés même lorsqu’ils étaient séparés. «Nous étions ensemble depuis des années, puis elle est allée en Thaïlande et a commencé à suivre une formation de professeur de yoga», se souvient-il. “Et j’ai commencé à me lancer dans le yachting.” Le couple s’est rencontré alors qu’ils travaillaient et vivaient à Hawaï. Ils ont fait un peu de voyage mais ont ensuite poursuivi une carrière dans différents endroits.

Ils ont continué à parler et quand elle a décidé de venir à Corfou, en Grèce, McCown était vraiment excitée de la voir. «À l’époque, je ne pensais pas vraiment à une proposition», admet-il. «Je voulais juste la revoir. Je ne l’avais pas vue depuis sept mois. J’étais en Floride et sur Parsifal. Et oui, c’est juste arrivé comme ça. J’ai juste pensé un jour et c’était plutôt cool. »

Une caméra GoPro a capturé le couple de plongée sous-marine, puis McCown a sorti une boîte à bagues et a proposé. Il a arrangé la proposition avec une société de plongée locale à l’hôtel Corfu Palace. “Et j’ai une bague et je l’ai juste donnée à [the scuba instructor]», Déclare McCown.

McCown a d’abord fait une plongée d’essai avec les instructeurs avant de sortir Brauer pour la plongée capitale. Il dit que l’anneau était en fait dans la boîte et il l’a juste placé sur son doigt alors qu’ils étaient sous l’eau.

Brauer n’a pas vu venir la proposition

McCown a déclaré que Brauer était totalement choqué par la proposition. «Elle n’en avait aucune idée», dit-il. “Il y a d’autres images que nous avons quand nous arrivons à la surface et Kaiti rit juste. Je pense vraiment qu’elle était sous le choc. Je ne pense pas qu’elle savait ce qui se passait. ” Mais tout a coulé une fois que le moniteur de plongée a félicité le couple. “Ce fut une épreuve très” dans le moment “”, dit McCown.

La proposition a également eu lieu autour de l’anniversaire de McCown, donc le couple avait beaucoup à célébrer. Ils ont fini par voyager et rendre visite à des amis en cours de route. “Nous avons donc mon anniversaire et je lui ai proposé le lendemain”, dit-il. «Et puis nous sommes restés à Corfou pendant environ une semaine, puis nous sommes allés en Albanie et avons remonté la côte. Le meilleur ami de Kaiti était en Albanie par coïncidence, alors nous avons pris un bateau et avons remonté la côte et traîné avec eux. »

McCown et Brauer ont ensuite passé un peu de temps en Grèce et se sont lancés dans une visite des vins avant de rentrer chez eux.

Comme de nombreux couples fiancés, les plans de mariage sont en cours

Le couple réside maintenant au Colorado. Brauer a sa propre entreprise de yoga, The Travel Shala. McCown dit qu’il travaille sur quelques nouveaux projets qui seront révélés à temps.

Mais ils sont également en mode planification de mariage tout en étant mis en quarantaine dans une région éloignée hors des sentiers battus à Denver. Il dit que la planification du mariage est en cours et que le couple a hâte de faire le noeud en 2021.

McCown espère également que ce ne sera pas la dernière fois que les téléspectateurs le verront. “Je suis là quand Glenn a besoin de moi”, dit McCown.

Le voilier sous le pont est diffusé lundi à 9 / 8c sur Bravo.