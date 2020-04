Paroles de chanson Masika Kalysha Slams Fabolous Over

Masika Kalysha est connue pour être franc, surtout pendant son temps sur la franchise Love & Hip Hop. Elle s’est récemment exprimée sur les réseaux sociaux, appelant Fabolous à utiliser son nom dans une chanson. Tout est allé sur Quarantine Radio, les sessions en direct d’Instagram qui ont été popularisées par Tory LAnez.

BEVERLY HILLS, CA – 24 mars: l’artiste d’enregistrement Masika Kalysha assiste au Gala du 10e anniversaire de la Fondation imparable au Beverly Hilton Hotel le 24 mars 2018 à Beverly Hills, Californie. (Photo par JC Olivera / .)

Masika Kalysha sur «Love & Hip Hop»

Kalysha a participé à trois saisons de l’émission au total. Elle était un acteur de soutien dans la première saison de l’émission. Elle est revenue à l’émission pour la troisième saison et était un acteur principal. Après cela, elle était à nouveau dans la quatrième saison en tant que membre du casting.

La première saison, la majeure partie de son histoire concernait le triangle amoureux dans lequel elle était avec Mally Mall et Miss Nikki Baby. Elle a également été poussée dans un troisième triangle amoureux, cette fois avec Yung Berg et Hazel E. Elle est restée dans une querelle avec Hazel E sur la situation avec Yung Berg pendant la majeure partie de son temps dans la série.

À son retour pour la troisième saison, son histoire tournait principalement autour de la grossesse du bébé de Fetty Wap et de sa querelle avec Alexis Skyy, une ex-petite amie avec Wap avec qui il aurait été lorsque Kalysha est tombée enceinte.

Voici pourquoi Masika Kalysha est fâchée avec Fabolous

Dans le dernier flux en direct de Quarantine Radio de Tory Lanez, Fabolous a rejoint le musicien pour discuter. Au cours de la session, Kalysha a commencé à regarder et commenté le live, en faisant une déclaration à Fabolous.

Elle a écrit: “” Dites mon nom une fois de plus dans une chanson sur certains fous de têtons et je vais ré-ébrécher votre dent. “

Elle n’a pas précisé les paroles dont elle parlait, en particulier récemment, mais Fabolous a fait référence à Kalysha dans une chanson de 2017. Les paroles faisaient en fait référence à son drame sur Skyy sur Love & Hip Hop et à leur querelle avec Fetty Wap.

La chanson “Theme Music” était de Fabolous et Jadakiss. Il a également présenté Swizz Beatz. Les paroles de Fabolous incluaient les lignes: «Toutes les questions, poser ci-dessus (woo!) / Tous les problèmes, le masque et les gants (ayy) / Jason et Freddy sont pratiquement prêts. Je suis comme Masika et Alexis comme je poursuis les fetti (G ***** n!) Ugh. “

Kalysha n’a pas encore dit autre chose à ce sujet. Love & Hip Hop: Hollywood revient plus tard cette année sur VH1.