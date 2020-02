Parsifal III se bloque-t-il presque?

Amarrer un énorme superyacht n’est pas une mince affaire. Mais quand est venu le moment d’amarrer le Parsifal III sur un voilier sous le pont, l’équipage se rapproche-t-il dangereusement de la collision avec le quai?

Voilier sous pont | Photo gracieuseté de Bravo

Bravo a partagé un aperçu d’un scénario déchirant où le capitaine Glenn Shephard accoste le yacht à voile de luxe. L’équipage de pont vert se bouscule pour lancer les bonnes lignes, mais y a-t-il de la confusion sur le pont? Le premier compagnon Paget Berry a les mains pleines car sa petite amie Ciara Duggan est sur le pont, mais elle travaille généralement à l’intérieur. Le matelot de pont Parker McCown navigue depuis qu’il est enfant, mais a admis qu’il s’agissait de son premier emploi de superyacht.

Shephard est vu en train de dire à l’équipage que le yacht est proche de l’amarrage et de ranger les voiles. Alors que les voiles sont soigneusement rentrées, Shephard alerte l’équipage de son prochain mouvement. «Je vais commencer à me tourner vers le quai et à reculer», dit-il. Berry prépare McCown et Duggan à lancer leurs lignes, notant que l’eau semble particulièrement agitée.

Le temps n’est «pas idéal»

Berry réitère que la météo n’est pas idéale pour l’accostage, la communication est donc essentielle. Pendant ce temps, Duggan dit qu’elle ne peut pas exactement entendre ce que Berry dit. Cela pourrait être un problème. “S’il vous plaît, soyez juste fort et clair”, insiste McCown.

«Les conditions sont difficiles», explique Berry dans un confessionnal. «Sur un vent latéral, si vous avez plus de 50 nœuds qui vous poussent, il est très difficile de s’arrimer. Ce bateau vaut 50 millions de dollars, plus. Si nous heurtons le quai, nous pourrions potentiellement causer des centaines de milliers de dégâts. »

Berry avertit Shephard du vent. “Le vent va vous pousser vers le bas”, dit-il alors que Shephard guide le bateau. La vitesse du vent est cadencée à environ 17 nœuds avec un angle de talon de 2 degrés. Alors que le yacht s’approche du quai, Berry donne des instructions de dernière minute à Duggan et McCown. «Votre ressort d’abord, puis la ligne arrière», dit-il à Duggan. «Ensuite, nous irons avec le vôtre», dit-il à McCown.

Qu’est-ce qui ne va pas?

Berry continue de communiquer avec Shephard, lui disant que le vent les souffle toujours. Duggan observe que lorsque le yacht s’approche du quai, il doit se déplacer. “Il faut que ça bouge plus, on va commencer à se toucher”, observe-t-elle. Berry dit alors à Duggan de lancer sa ligne.

“Il y a une grosse houle qui arrive sur le quai”, note Berry. Shephard exhorte Berry à lancer rapidement le ressort tribord et la ligne de poupe. «Pourquoi cette ligne va-t-elle», dit-il à McCown en désignant une ligne à égalité. Mais McCown dit: «Il l’a demandé», se référant à l’un des travailleurs sur le quai.

Berry semble exaspéré. “Non! Je vous dis quand lancer la ligne! Obtenez celui-là! ” McCown se bouscule tandis que Berry et lui crient au docker pour retirer rapidement la ligne. Pendant ce temps, Shephard supplie son équipe de communiquer par radio. “Que se passe-t-il là-bas?” questionne-t-il. À ce stade, Berry exhorte maintenant Duggan à égaliser sur une ligne, mais elle craint trop que la ligne ne se casse. Les invités peuvent maintenant entendre un bruit de crissement et deviennent inquiets.

Le yacht s’écrase-t-il? Découvrez le bateau à voile sous le pont tous les lundis à 21 h. / 20 h central sur Bravo.