Pas de nus pour Kylie Jenner

Kylie Jenner a insisté pour qu’elle n’envoie pas de nus et ne pardonnerait jamais à quelqu’un de la tromper.

Kylie Jenner n’envoie pas de nus.

Lors d’un jeu bruyant de “ Most LABILITY To ”, qu’elle a filmé avec ses copains Stassie Karanikolaou, Yris Palmer et Victoria Villarroel il y a quelques semaines, la magnat du maquillage de 22 ans a insisté sur le fait qu’elle était la moins susceptible d’avoir été nue les photos fuient parce qu’elle ne les envoie jamais.

Après que Kylie ait dit: «Je n’envoie pas de nus, alors …», le groupe a convenu que Stassie était le plus susceptible de subir le sort embarrassant.

Kylie – qui a une fille de deux ans Stormi avec son ex petit ami Travis Scott – a été élue, avec Yris, la plus susceptible d’avoir un enfant ensuite.

Victoria a plaisanté: “Ce doit être l’un de vous, car Stassie et moi n’avons pas encore fini de boire.”

Et tout le groupe a convenu qu’aucun d’entre eux ne pardonnerait l’infidélité, Stassie déclarant “aucun de nous” et Kylie ajoutant: “Ouais, honnêtement, f *** ça, prochaine question.”

Pendant ce temps, Kylie a récemment admis que sa grossesse secrète l’avait “préparée” à l’auto-quarantaine.

La star de ‘Keeping Up with the Kardashians’ s’en tient aux conseils officiels sur les distanciations sociales et reste à l’intérieur pour aider à prévenir la propagation du coronavirus et admet qu’elle ne le trouve pas trop difficile car elle est restée à la maison “pendant des mois” tout en s’attendant à ce qu’elle fille.

Elle a écrit sur son histoire Instagram: “Un autre rappel quotidien de prendre cette distanciation sociale au sérieux et à se mettre en quarantaine.

“Je suis au jour 8. ma grossesse m’a préparé à ça. Je n’ai pas quitté la maison pendant des mois. (Sic)”

La star – qui n’a confirmé les spéculations selon lesquelles elle était enceinte qu’après la naissance de Stormi – a exhorté les autres à suivre son exemple en restant à l’écart des autres pour protéger les personnes vulnérables.

Elle a écrit plus tôt cette semaine: “J’espère que tout le monde se sent bien! Il est si important en ce moment de se mettre en quarantaine pour s’assurer que nous ne nous mettons pas en danger nous-mêmes ou quiconque ne peut pas gérer ce virus.”

Kylie a précédemment admis qu’elle avait gardé sa grossesse secrète afin qu’elle puisse “profiter de toute l’expérience”.

Elle a dit: “Je savais que ce serait mieux pour nous, si Stormi et moi restions un peu discrets. Vos hormones deviennent folles et vos émotions sont plus intenses, et je me sentais comme si je n’étais pas prêt à le faire. .. Je savais juste que ce serait mieux pour moi, et je pourrais profiter de toute l’expérience si je le faisais en privé.

“J’avais juste l’impression que c’était un moment spécial sacré et je n’étais pas prêt à le partager avec tout le monde. Je voulais juste garder ça pour moi.”

