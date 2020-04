Pas de sommeil pour Tom et Giovanna Fletcher en lock-out

2020-04-15 15:30:04

Tom Fletcher a plaisanté en disant que lui et sa femme Giovanna Fletcher sont tellement occupés à jongler avec le travail et la garde des enfants qu’ils n’ont pas le temps de dormir en lock-out.

La chanteuse McBusted et Giovanna sont tellement occupées à jongler avec un livre ensemble et à s’occuper de leurs trois fils – Buzz, six, Buddy, quatre et 19 mois Max – qui sont tous à la maison tout le temps en raison du coronavirus épidémie que la seule façon de tout faire est de sacrifier les heures de sommeil.

S’exprimant sur l’émission Heart Breakfast avec Jamie Theakston et Amanda Holden, Tom a déclaré: “Si nous pensons réellement à la logistique de l’écriture d’un livre entre eux, avec deux auteurs et trois enfants, ce n’est pas vraiment possible.

“Je ne sais pas vraiment comment cela se fait, mais d’une manière ou d’une autre, nous jonglons avec tout et nous ne dormons plus, c’est ce que c’est.”

Le musicien de 34 ans est également auteur pour enfants et a co-écrit des livres avec The Dinosaur that Pooped … avec son compagnon McFly Dougie Poynter, et lui et Giovanna, 35 ans, ont créé la série “ Eve of Man ” .

Bien qu’il ait très peu de temps libre pendant l’isolement, Tom se rend toujours compte de l’importance de mettre de côté au moins «dix minutes par jour» pour que lui et Giovanna puissent «se détendre et parler» et être juste un couple.

Il a partagé: “Nous sommes avec les enfants toute la journée, mettons les enfants au lit et puis vous savez que nous écrivons nos livres et faisons notre travail, donc nous essayons toujours d’avoir un point de coupure où le travail est terminé et de nous asseoir un canapé et un verre de vin et regarder un peu de télévision. Je trouve juste ce temps juste pour avoir dix minutes pour me détendre et parler. ”

Tom a également révélé qu’il y avait eu des discussions pour transformer les histoires d’Eve of Man en une série télévisée d’un film.

Il a dit: “Oui, il y a eu des discussions à ce sujet, des discussions. Qui sait. J’adorerais, nous le voyons de manière très visuelle lorsque nous l’écrivons donc j’ai l’impression que, de tous les livres que nous écrivons, celui-ci pourrait certainement se prêter à aimer une série ou un film. ”

