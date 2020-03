«Passez le mot, ne répandez pas les germes! La réaction hilarante de Cardi B à la une de l’actualité en Chine

Cardi B est bien connue pour sa personnalité candide et audacieuse. Nous savons également qu’elle a une passion pour les préoccupations du public et même un désir de se présenter aux élections parce que, comme elle l’a expliqué, «j’ai vraiment trop d’idées qui ont du sens.» Le musicien né à Manhattan a eu un cheminement de carrière éclectique qui comprend le travail de strip-teaseuse et le licenciement d’une épicerie.

Alors que son impressionnante ascension vers la gloire et les talents de comédienne musicale lui a valu le statut de célébrité bien méritée, même elle a été impressionnée par son dernier coup de projecteur sur les médias. Sa réponse vidéo à la pandémie de Covid-19 ravageant le monde s’est rendue jusqu’en Chine.

La réponse de Cardi B au virus est arrivée dans les actualités chinoises

Cardi B | Raymond Hall / Images GC / .

Dans une publication sur Instagram, la rappeuse était ravie de partager avec ses fans qu’elle était parvenue à la “Motherf ** King Chinese News”, et elle a diffusé une vidéo sur son téléphone d’un clip de ses commentaires sur la pandémie se déroulant sur un station de nouvelles.

Le clip Instagram précédent qu’elle avait créé a été partagé lors d’un segment d’actualités sur Shenzhen Satellite TV. La station est basée à Guangdong, en Chine, une ville puissante de l’économie chinoise qui a été durement touchée par les effets du virus. Lorsque les travailleurs ont tenté de retourner dans la province après des voyages ailleurs dans le pays pour célébrer le nouvel an lunaire, beaucoup se sont retrouvés dans l’impossibilité de revenir rapidement en raison de mesures de quarantaine strictes.

Alors que les propres efforts de la Chine pour maintenir le virus voient enfin un certain soulagement, d’autres pays – y compris les États-Unis – commencent tout juste à en voir les effets. Le message de préoccupation et de sécurité de Cardi B a un attrait mondial car les gens du monde entier se retrouvent face à une bataille commune.

Les commentaires de Cardi B sont devenus viraux aux États-Unis

L’une des raisons pour lesquelles les commentaires de Cardi B ont fait le tour du monde est en raison de son attrait viral. Dans le clip original, Cardi B s’ouvre d’une manière authentique et comparable. Paré d’un body en or transparent et de longs ongles bleus, Cardi B exprime les sentiments d’incertitude et de peur de nombreuses personnes.

“Je ne sais pas de quoi il s’agit, ce coronavirus”, commence le rappeur. Elle admet qu’elle a également rejeté les préoccupations plus tôt. Maintenant, elle avertit les fans que “un bi ** h a peur” et “s ** t est réel. S ** t devient réel. ” Elle l’a légendé avec “Ya continue à jouer, je suis mortel FU ** IN SCARED. Je fais le plein de nourriture. “

Le clip donne le ton juste pour un monde plongé dans la peur et la confusion. Cardi B n’a pas peur de sa peur, et elle dit ce que tout le monde pense de la rapidité avec laquelle les choses sont passées d’avertissements lointains à de véritables préoccupations qui affectent la vie quotidienne. Mieux encore, elle a tout fait avec sa touche de blasphème et sa mode en face à face.

Les remixes de fans ont fait avancer le message de Cardi B

Ses commentaires étaient si accrocheurs que le créateur entreprenant DJ iMarkkeyz l’a mis sur un rythme et l’a mis sur une vidéo hilarante avec des clips de danse de personnages aussi divers que Elmo et un groupe de personnes habillées avec des masques de film d’horreur Jason.

La chanson en apparence stupide a explosé en popularité, grimpant dans les charts sur iTunes. Cela démontre à quel point les gens sont désespérés pour une certaine légèreté et de la joie au milieu de cette crise, et Cardi B est une personne formidable pour la livrer. Avec son authenticité, son sens du style unique et sa façon de révéler la vérité quoi qu’il en soit, elle est la porte-parole d’une ère d’émotions fortes et d’un avenir incertain.