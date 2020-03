‘Passions:’ Une mise à jour sur les stars de la famille Bennett

Le feuilleton Passions a suivi les habitants de la ville fictive Harmony. Le savon ne ressemblait à aucun autre, ayant une distribution multiraciale – suivant la vie d’une famille afro-américaine, d’une famille espagnole et de familles irlandaises. Il comprenait également des éléments d’activité paranormale.

Le feuilleton des passions diffusé via Twitter

La famille Bennett avait le moins de drames parmi les acteurs et avait les liens familiaux les plus étroits. Ses stars continuent d’agir, les passions étant le début de leur longue carrière.

Source: YouTube

Sam Bennett (James Hyde)

Sam est le fils de Samuel Benjamin Bennett II et de Margaret Bennett – il est également le troisième de 10 enfants. Sam Sr. était l’ancien chef de police Harmony. Sam suivra les traces de son père et reprend lui-même les forces de police. Sam a eu trois enfants avec sa femme, Grace: (Noah, Kay et Jessica Bennett). Il a également un fils, Ethan Winthrop, issu de sa précédente relation avec Ivy Winthrop, qui était son amoureux du lycée.

James Hyde 2005 | Mike FANOUS / Gamma-Rapho via .

L’histoire de Sam tourne autour des obsessions d’Ivy avec lui, avec son secret qu’Ethan était son fils. À la découverte de son enfant avec Ivy, Grace l’a quitté temporairement avant de revenir et de se réconcilier. Grace est décédée peu de temps après leur réconciliation et il a pardonné plus tard à Ivy ses méfaits. Lui et Ivy sont finalement devenus à nouveau un couple.

Hyde a joué le rôle de Sam jusqu’à la fin de l’émission. Avant Passions, il a travaillé comme mannequin et danseur, faisant des tournées en tant que danseur de fond avec le groupe Dead or Alive pendant trois ans. Après la fin du feuilleton, Hyde a fait des apparitions dans le film Sex and the City. Il a également été invité sur As the World Turns et CSI.

Hank Bennet (interprété par Dalton James et Ryan McPartlin)

Hank est le plus jeune des 10 enfants de Bennett. Lui et son frère aîné Sam ont une relation étroite, Sam jouant le rôle de père de Hank. Le meilleur ami de Hank était Luis Lopez-Fitzgerald. Hank a quitté Harmony pour voyager et voir le monde.

Eva Tamargo Lemus, Dalton James et Kim Johnston Ulrich | Frank Trapper / Corbis via .

Il est revenu après avoir rencontré Sheridan, dont il tombe amoureux, mais ils cachent leur attirance l’un envers l’autre, car Sheridan était déjà romantique. L’histoire de Hank devient désordonnée lorsqu’il s’implique dans le FBI après avoir tenté d’exposer Sheridan.

Hank a été interprété par deux acteurs: Dalton James de 1999-2001 et Ryan McPartlin de 2001-2004. James avait des rôles dans le film Crossroads et dans la série Beverly Hills 90210. Son dernier rôle connu était dans Thrill Kill en 2016.

Source: Instagram

McPartlin est devenu connu pour son rôle dans la comédie d’action NBC Chuck. Il a également eu une série de rôles d’invité dans diverses émissions de télévision, notamment Mad Men, CSI Miami et Fuller House pour n’en nommer que quelques-uns. Il est également devenu un incontournable des films de Noël originaux de Lifetime et de Hallmark.

Noah Bennett (Dylan Fergus)

Noah est le fils de Sam Jr. avec sa femme, Grace. Il est extrêmement proche de sa famille et perçu comme un succès jusqu’à ce que son père découvre que Noah a abandonné ses études et survit par la vie en jouant, en s’accroupissant dans des hôtels et en d’autres activités qui ne conviennent pas exactement au fils du chef de la police.

Dylan Fergus | Mark Sullivan / WireImage

Noah tombe amoureux de Fancy Crane avant que le grand-père de Fancy, Alistair, organise une situation de chantage pour qu’ils se séparent. Il devient alors impliqué avec Paloma Lopez-Fitzgerald avant que les grues n’essayent d’arrêter leur mariage. Ils finissent par se marier malgré toutes les chances et découvrent que Paloma est enceinte pendant l’épisode final.

Avant son travail sur Passions, Fergus a brièvement décrit le rôle de Tim Dillon dans le feuilleton All My Children en 2002. Il a également joué dans le film d’horreur de 2004, Hellbent. Il a étudié le théâtre à la Carnegie Mellon School Of Drama et a obtenu son diplôme en 2002. Il a également étudié le cinéma à la CalArts School of Film / Video.

Kay Bennett (interprété par Deanna Wright et Heidi Muller)

L’enfant du milieu de Sam et Grace, Kay ne s’entend pas avec sa sœur Jessica. Elle est considérée comme manipulatrice et jalouse, ayant une rivalité avec Charity après avoir cru que Charity menaçait ses obsessions avec son béguin, Miguel. La relation amoureuse de Miguel et Charity est souvent sabotée par Kay, même si Kay prétend être favorable.

Deanna Wright | James Devaney / WireImage

Kay s’implique dans des activités paranormales avec Tabitha et Timmy, utilisant le travail pour nuire à la relation de Charity et Miguel. Elle finit par devenir enceinte de Miguel et ils ont une fille, bien qu’il choisisse de rester avec Charity. Elle s’implique avec Fox Crane avant de finalement épouser Miguel dans l’épisode final.

Kay a été principalement jouée par deux actrices: Deanna Wright de 2000-2003 et Heidi Muller de 2003-2008. Wright a joué dans Cruel Intentions, dirigé par l’actrice Sarah Michelle Giller. Elle a également eu des rôles d’invité dans Miss Match et CSI: Miami.

Heidi Muller 2004 | Frederick M. Brown / .

Muller n’avait jamais agi avant Passions. Sa seule expérience avant le feuilleton était une série de téléréalité NBC, Who Wants To Marry My Dad? Elle est maintenant mariée à la star de la NFL à la retraite DeMarco Murray.

Jessica Bennett (interprété par Michelle Holgate et Danica Stewart)

La plus jeune des enfants Bennett, même si Kay et elle ne s’entendent pas, elle est toujours là pour Kay en cas de besoin. Elle est souvent considérée comme le ciment qui permet à sa famille de rester unie dans les moments difficiles, normalement en tant que médiateur entre les querelles familiales. Elle pardonne constamment à Kay, même après que le tour de magie de Kay se soit mal passé et ait rompu la relation de Jessica avec son petit ami Reese au lieu de Charity et Miguel comme prévu.

Michelle Holgate

Son personnage devient plus sinistre après la mort de sa mère et son père continue avec Ivy. Elle devient fille de club et est agressée pendant qu’elle travaille. Elle s’implique avec un propriétaire de club nommé Spike et est victime de ses abus et manipulations. Elle le quitte finalement mais meurt presque entre ses mains. Après des années de troubles, elle quitte Harmony pour entrer dans un centre de rééducation pour se débarrasser de la toxicomanie.

Danica Stewart | Jean-Paul Aussenard / WireImage

Deux actrices ont joué Jessica à des moments différents: Michelle Holgate jusqu’en 2003 et Danica Stewart a pris le relais jusqu’en 2008. Holgate avait un rôle dans Not Another Teen Movie – tandis que Stewart avait des rôles dans Darkening Sky et la série Coastal Dreams.