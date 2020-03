Patricia Altschul confirme qu’elle s’accroche avec Whitney-Sudler Smith

Patricia Altschul de Southern Charm a confirmé qu’elle était en quarantaine avec deux de ses hommes préférés.

Elle a répondu à une question d’un fan se demandant où était son fils, Whitney Sudler-Smith. «Il est ici avec moi, Dieu merci. Michael, Whitney et moi sommes en quarantaine depuis le 6 mars. Whitney peut faire son travail depuis Charleston », a-t-elle tweeté.

Whitney Sudler-Smith, Patricia Altschul | Paul Cheney / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

En effet, Sudler-Smith a récemment partagé une vidéo hilarante du domicile d’Altschul. Les amis Austen Kroll et Craig Conover sont venus dire bonjour, mais Sudler-Smith a insisté pour que les gars restent à plus de 30 pieds. Conover et Kroll ont récemment été vus au restaurant et Sudler-Smith ne voulait prendre aucun risque.

“Austen s’il se rend au marché aux poissons de Wuhan, les chauves-souris vont fuir et paniquer”, a fait remarquer Sudler-Smith. «C’est une boîte de Pétri qui marche. C’est vrai, je ne mens pas. ” Sudler-Smith a ajouté, avec sa vidéo, «Pratiquer la distance sociale avec @krollthewarriorking et @caconover Si vous devez voir quelqu’un – comme moi, restez au pire à 30 pieds. #fais attention.”

Hunkered down mais toujours dans le style

Être mis en quarantaine ne signifie pas que vous devez complètement abandonner chaque routine quotidienne. Le majordome Michael Kelcourse est toujours en train de créer ses fabuleux cocktails pour la famille et a maintenant conçu une quarantaine Southern Charm.

“Nous prenons réellement le #coronavirus très au sérieux et avons adopté une quarantaine auto-imposée”, a écrit Altschul avec sa vidéo. Kelcourse est vu portant des gants et utilisant des pinces de cuisine pour ajouter une paille au verre à martini. Lui et Altschul plaisantent sur la façon dont il se tient à six pieds de distance.

“Oh, Michael, tu m’apportes ma quarantaine”, dit Altschul à Kelcourse. Ajoute ensuite: “Je suppose que vous venez de le déposer sur la table.” Kelcourse plaisante: «Et puis je cours.»

Kelcourse a partagé le secret de son légendaire martini. Il ajoute le vermouth français et le favori d’Altschul est Boissiere, les rapports Bravo’s Style & Living. Apparemment, Boissière ajoute «une subtile saveur florale d’agrumes».

Elle sait comment se préparer à une catastrophe

Altschul a donné aux fans un aperçu de la façon dont elle se prépare à une catastrophe à deux reprises récemment. Altschul n’a pas attendu la dernière minute pour s’approvisionner en cas de pandémie et a frappé Costco début mars. «Se préparer au cas où le virus corona frappe», a-t-elle écrit avec une photo de son panier. Le panier d’Altschul comprend du champagne Veuve Clicquot et du papier toilette.

Quelques Bravolebs ont pleinement apprécié la façon dont Altschul a fait ses achats. «C’est aussi ainsi que je fais des provisions», a répondu Courtney Skippon de Under Deck. Reza Farahan de Shahs of Sunset a également remarqué qu’Altschul avait également apporté le bon sac pour le shopping. «Birkin chez Costco! Je t’aime @pataltschul 🙏🏼❤️ », a-t-il répondu à son message. Cameran Eubanks, membre du casting de Southern Charm, a ajouté qu’elle était juste chez Costco et aurait acheté un hot-dog à Altschul.

Lorsque l’ouragan Dorian a menacé Charleston, Altschul a également frappé Costco. Et oui, le champagne était toujours sur la liste. “Faire le plein de fournitures pour les ouragans chez @ costco # champagne #batteries #pet #toys”, a-t-elle écrit sur son post Instagram. Elle a également ajouté une vidéo à son message. “Je suis donc ici à Costco”, a déclaré Altschul en se promenant dans l’entrepôt. «C’est fou aujourd’hui. Et je reçois des fournitures pour les ouragans. Champagne, piles et jouets pour animaux de compagnie. “