Patricia Altschul révèle son membre de casting «RHOBH» le plus et le moins préféré

Lorsqu’un sondage sur Twitter a demandé aux fans quel était leur acteur le plus préféré et le moins préféré de The Real Housewives of Beverly Hills, Patricia Altschul de Southern Charm n’a pas hésité avec quel acteur avait son vote.

La question du sondage demandait simplement: «Commentez ci-dessous ce qui suit! #RHOBH • Votre favori n ° 1 • Votre favori n ° 1. ” La réponse d’Altschul était assez claire. C’est une Lisa Vanderpump stan. “Favorite..Lisa Vanderpump La moins préférée … les autres”, écrit-elle.

Patricia Altschul | Banque de photos Brianna Stello / Bravo / NBCU via .

Altschul a reçu une ovation debout sur Twitter pour la plupart. “C’est pourquoi nous vous aimons !!” une personne a répondu. Un autre a écrit: «Je dois applaudir cela pendant au moins 5 minutes.»

Altschul et Vanderpump ont beaucoup en commun

Un lien que les femmes ont toutes deux est leur amour des animaux. Les demeures de Vanderpump et Altschul font équipe avec divers chiens de sauvetage choyés et aimés. Les deux femmes sont également attachées à leur amour des animaux.

Altschul a sa ligne de vêtements où les propriétaires d’animaux peuvent porter un caftan ou des vêtements couverts sur le visage de leur chiot. Vanderpump a commencé une fondation et un sauvetage. Elle a également été pionnière dans les efforts visant à abolir l’horrible festival de la viande de chien de Yulin en Chine. Chaque année, des milliers de chiens sont brutalement assassinés pour honorer une ancienne tradition barbare. Altschul a partagé à quel point elle était impressionnée par le sauvetage de Vanderpump. «Je suis tellement impressionnée par @LisaVanderpump et sa facilité d’adoption de chiens. C’est adorable et elle a rendu très facile l’interaction avec tous les chiens », a-t-elle tweeté en 2017.

Vanderpump et Altschul apprécient également les aspects les plus fins de la vie. Les deux femmes ont des palais exigeants et organisent des dîners mémorables sans aucun détail négligé. Altschul a visité le restaurant de Vanderpump, Pump en 2016, et a partagé une photo avec le mari de Vanderpump, Ken Todd. «Merci @LisaVanderpump de m’avoir prêté ton adorable mari @ KenToddBH # love @ PumpRestaurant», écrit-elle.

Elle peut se réchauffer à ce débutant

Bravo a trouvé un lien entre Altschul et le nouvel acteur de RHOBH Sutton Stracke. Bravo’s Style & Living a partagé que Stracke et Altschul ont tous deux été nommés sur la liste de The Salonniere des 100 meilleurs hôtes de fête en Amérique. Apparemment, comme Altschul, Stracke sait aussi lancer un shindig tueur.

Stracke a atteint le numéro 39 sur la liste 2017 pour la région de Los Angeles. Altschul a fait la liste 2019 pour Charleston, Caroline du Sud. “Il n’y a personne qui en sait plus sur [Southern charm] que Patricia Altschul, qui a écrit le livre dessus et joue dans la série télévisée Bravo du même nom », selon The Salonniere, Bravo’s Style & Living. Alors que Patricia n’a pas le temps pour un martini inférieur … elle est plus que gracieuse quand il s’agit de partager ses conseils pour élever le cocktail – et tous les autres détails de la fête – pour perfectionner les normes du Sud. “

Altschul a tweeté l’histoire de Style & Living, mais jusqu’à présent, les fans ne se sont pas encore réchauffés face au nouvel acteur. “@Pataltschul devrait déménager à Beverly Hills juste pour qu’elle puisse être la prochaine MEILLEURE femme au foyer de BH”, a suggéré une personne. Un autre a écrit: «Oh non. Je pense que @Pataltschul est sacrément difficile à gérer. Elle EST l’élégance ne cherche pas à être. Mme Pat est IT. Certes, je suis une Charlestonienne toute la vie et j’aime son style. Elle îlot le bar haut miel! L’élégance sans effort a sa photo comme l’original. Je dis ça.”