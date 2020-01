Patricia Arquette fait une blague à l’acteur de la méthode après le dénigrement de Joey King Golden Globe

2020-01-20 11:30:05

Patricia Arquette a ri de frapper Joey King avec son Golden Globe en plaisantant qu’elle est une «actrice de méthode» et qu’elle ne peut pas exclure une «répétition de la performance».

Patricia Arquette a plaisanté en disant qu’elle est une «actrice de méthode» lorsqu’on lui a demandé de frapper Joey King à la tête avec son Golden Globe.

L’actrice de 20 ans a été frappée avec le gong lorsque le duo était dans l’ascenseur ensemble à une soirée après la bash étoilée plus tôt ce mois-ci, et sa co-star “ Act ” – qui a remporté le prix de l’actrice de soutien à la cérémonie – a plaisanté en disant qu’il n’y avait aucune garantie qu’elle ne blesserait pas accidentellement quelqu’un d’autre si elle avait remporté un prix SAG dimanche soir (19.01.20).

Patricia – qui a fini par perdre la performance exceptionnelle d’une actrice dans une mini-série ou un téléfilm l’honneur de SAG à la star de ‘Fosse / Verdon’ Michelle Williams – a déclaré sur le ‘People, Entertainment Weekly et TNT Red Carpet Live: 26th Screen Actors Guild Awards pre-show ‘: “Pourquoi n’y aurait-il pas de répétition?

Elle a plaisanté: “Je suis un acteur de méthode, non?”

La star de «True Romance» a ensuite affirmé que Joey était en partie responsable de l’incident.

Elle a ajouté: “J’adore mon Joey King.

“Et c’était … Je veux dire, ça arrive, c’était à moitié club et à moitié crosse, donc je veux dire que nous avons tous les deux contribué à cet endroit violent.”

Sa co-star a précédemment admis qu’il se sentait “assez bien” d’être frappé à la tête par la statuette de Patricia.

Elle a dit: “Vous savez, c’était plutôt bien. Si je vais me faire frapper à la tête avec quoi que ce soit, cela pourrait aussi bien être le Golden Globe de mon ami.”

Révélant comment cela s’est produit, sa mère Jamie a partagé: “Joey et Patricia faisaient l’un des sketchs dans la cabine photo de l’ascenseur à la fête InStyle et Patricia faisait semblant d’être une chanteuse d’opéra, coiffée d’un chapeau à cornes. Patricia a levé les bras l’air, alors que Joey enlevait son chapeau haut de forme pour s’incliner, et Patricia lui a donné une tape accidentelle dans la tête! Joey est un petit Lucille Ball et fait de la comédie physique, donc je ne savais pas si c’était réel ou pas, à Mais quand je me suis rendu compte que c’était réel, j’ai pensé que c’était la chose la plus drôle qui puisse jamais arriver. Joey et Patricia s’adorent, donc c’était absolument emblématique qu’elle attiserait Joey avec son Golden Globe. ”

Joey s’était auparavant rendue sur les réseaux sociaux pour montrer ses blessures.

L’actrice de ‘Kissing Booth’ a légendé le message: “Patricia Arquette m’a accidentellement frappé à la tête avec son Golden Globe. Cette phrase me donnera des droits de vantardise pour le reste de ma vie. @PattyArquette (sic)”

