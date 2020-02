Patrick Dempsey prouve que Hollywood ne l’a pas ruiné et les fans le trouvent rêveur

Après avoir joué le rôle de McDreamy pendant plus de dix ans dans le plus ancien drame médical aux heures de grande écoute, Grey’s Anatomy, Patrick Dempsey a pris du temps libre pour passer avec sa famille. Il a ensuite joué dans des films, produit des films et reviendra sur le petit écran de la série politique Ways & Means.

C’est une star bien connue, mais il parvient toujours à trouver le temps de rester humble. Un repérage récent a fait saliver les fans une fois de plus sur la star qui prouve que Hollywood ne l’a pas ruiné.

Patrick Dempsey | Amy Sussman / .

Qu’a fait Patrick Dempsey depuis qu’il a quitté ‘Grey’s Anatomy?’

Après le départ de Dempsey en 2015 du drame médical à succès, il a pris le temps de ralentir et de se concentrer sur sa famille. Il y avait des rumeurs de divorce qui circulaient; cependant, il est toujours marié, selon ABC.

Il a joué dans Bridget Jones’s Baby aux côtés de Renee Zellweger et Colin Firth en tant que type attrayant typique. Il est récemment connu pour avoir produit le film The Art of Racing in the Rain et Berlin, I Love You.

Selon le Hollywood Reporter, sa dernière tentative ramènera Demspey à la télévision pour jouer et produire l’émission Ways & Means. Il jouera un membre influent du Congrès qui a changé d’avis et rejoint le parti politique adverse pour aider à sauver Washington.

L’ancien Dr Derek Shepherd passe la moitié de son temps dans une petite ville de l’est du Texas

Après avoir quitté Grey’s Anatomy, Dempsey a également acheté une propriété sur le lac Jacksonville, au Texas, pour se rapprocher de la famille de sa femme. Il partage son temps entre la Californie et le Texas. Il fréquente les magasins et restaurants locaux de Jacksonville.

L’un de ses restaurants préférés dans la petite ville est Sadler’s Kitchen. Il a donné à l’entreprise un peu plus d’amour en 2017 lorsqu’il a partagé une photo sur sa page Facebook. Sur les photos, il jouissait d’une tarte avec le propriétaire, Jan Gowin.

Le restaurant est connu pour ses plats faits maison tels que les tomates vertes frites, les steaks, les salades et bien sûr les tartes. Il accueille également un marché fermier hebdomadaire.

Qu’est-ce que les fans ont à dire sur l’amour de Dempsey pour la tarte d’East Texas?

L’image de Dempsey de 2017 a refait surface récemment sur Reddit, et les fans se déchaînent encore une fois. Un fan de la ville locale est particulièrement frappé par les observations de Dempsey et sa gentillesse.

“Ses tartes sont un véritable paradis”, a écrit le fan d’East Texas à propos du restaurant de Sadler. “Et pas là, mais j’ai vu [Dempsey] à quelques reprises près de sa maison au bord du lac, et je reçois toujours une vague de courtoisie. C’est une très petite ville, et nous essayons de lui donner le plus d’intimité possible. La seule fois où je l’ai rencontré dans la nature, il m’a dit bonjour et m’a laissé lui donner un high five. »

D’autres fans étaient ravis de voir les photos de Dempsey se comporter comme un gars ordinaire et soutenir une entreprise locale.

“Je suis venu ici pour commenter à quel point il est ridiculement beau et comment il est encore plus évident comme un selfie aléatoire au lieu d’une émission avec d’autres personnes chaudes”, a ajouté un autre fan de Reddit.

De nombreux utilisateurs ont ajouté à quel point il était «rêveur» et à quoi il ressemblait comme un homme terre-à-terre. On dirait que ces photos feront rêver les fans, peu importe leur âge quand ils refont surface. Il n’y a pas encore de date de sortie officielle pour Ways & Means. Recherchez-le bientôt sur CBS.

