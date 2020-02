Patrick Mahomes a 1 habitude surprenante qu’il fait bien plus souvent que la plupart des gens

Le quart-arrière des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, a connu beaucoup de succès en championnat en très peu de temps. L’appelant a été repêché par les Chiefs lors du repêchage de la NFL 2017 et n’a rien de moins sensationnel depuis qu’il a été nommé starter avant la saison 2018. Grâce à son jeu sur le terrain, il a montré qu’il était l’un des meilleurs dans le jeu aujourd’hui, ce qui a probablement quelques quarts vétérans qui se demandent comment il a pu accomplir ce qu’il a dans un court laps de temps.

Bien que nous ne sachions pas exactement quel est son secret, nous savons que Mahomes a une habitude qu’il a probablement plus que quiconque joue au football. Lisez la suite pour savoir ce que c’est et si c’est nocif ou bénéfique.

Ce que Mahomes fait plusieurs fois par jour

Alors, que fait l’athlète de plus que la plupart des gens sur la planète? Il fait une sieste, beaucoup.

“Patrick est le dormeur le plus prolifique dans les sports professionnels”, a déclaré l’entraîneur de Mahomes, Bobby Stroupe, au Washington Post. «Il dort 10 heures par nuit et fait une sieste toute la journée. Il n’y a même pas une autre espèce qui fait ça, en dehors des lions, je pense. … Si dormir était sur un jeu vidéo, il serait classé 100. »

Stroupe pense que tout ce repos était la clé du processus de guérison de Mahomes après avoir disloqué sa rotule lors d’un match contre les Broncos de Denver. Presque immédiatement, les formateurs ont travaillé pour remettre sa rotule en place.

“Littéralement chaque seconde qu’il vous faut pour remettre cette rotule peut se traduire en semaines”, a déclaré Stroupe avant d’ajouter, “Ils étaient tellement au-dessus.”

La blessure aurait pu garder Mahomes sur la touche pendant un temps considérable à la place, il n’a manqué que deux semaines.

La sieste est-elle généralement bonne pour vous?

Maintenant, certains fans des Chiefs se demandent si toute cette sieste est bonne pour le quart-arrière vedette et l’avenir de la franchise.

Selon les recherches recueillies par le Texas A&M University Health and Science Center, la sieste pendant la journée présente certains avantages pour la santé, mais il existe également un certain nombre de risques.

Du côté positif, de brèves siestes peuvent réduire la fatigue, augmenter la vigilance d’une personne et améliorer son humeur ainsi que ses performances cognitives. Mais une sieste excessive pendant de longues périodes peut poser quatre problèmes de santé majeurs.

Faire une sieste pendant plus d’une demi-heure pendant la journée peut entraîner de graves problèmes tels que les maladies cardiovasculaires et le syndrome métabolique, ce qui augmente le risque de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral. D’autres études ont révélé que la sieste pendant plus d’une heure peut augmenter le risque de diabète de type 2 de 50% et de maladies cardiovasculaires jusqu’à 82%.

Quoi que Mahomes fasse, cela fonctionne. Et les fans peuvent être assurés que Stroupe, les entraîneurs de conditionnement et les autres membres du personnel de l’organisation Chiefs continueront de s’assurer qu’il reste sur la bonne voie afin de continuer sa domination sur le terrain de football.

