Patrick Mahomes dit qu’il veut gagner le Super Bowl pour cette 1 personne

Le quart-arrière des Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, pourrait être le joueur le plus désintéressé de la NFL. Mahomes serait ravi d’obtenir une victoire lorsque son équipe affrontera les 49ers de San Francisco dans le Super Bowl cette année. Mais le joueur par excellence de la NFL dit qu’il veut vraiment gagner le gros match pour son entraîneur, Andy Reid, sur tous les autres.

Mahomes s’ouvre sur la victoire du Super Bowl

Alors que les Chiefs se préparent à affronter les 49ers, Patrick Mahomes

ouvert sur ce que gagner le Super Bowl signifierait pour lui et son

coéquipiers. Alors que Mahomes aimerait remporter le Super Bowl pour lui-même, il

veut vraiment le gagner pour son entraîneur.

“Je serais probablement plus heureux pour lui, c’est sûr”,

Déclara Mahomes. “Je serai aussi très content pour moi.”

A 24 ans, Mahomes est l’un des plus jeunes joueurs à diriger

son équipe au Super Bowl dans l’histoire de la ligue. Ce n’est que Mahomes »

deuxième saison en tant que quart-arrière partant, mais il sait qu’aller en Super

Le bol est quelque chose qui n’arrive pas chaque année.

Patrick Mahomes a connu un match exceptionnel dans le championnat AFC. Il a mené les Chiefs à leur premier Super Bowl en 50 ans avec trois passes de touché et un touché précipité contre les Titans du Tennessee.

Avec ces chiffres, il serait facile pour Mahomes de prendre toutes les

crédit pour le succès de son équipe. Mais étant l’humble star qu’il est, Mahomes

n’avait que de bonnes choses à dire sur les compétences d’entraîneur de Reid.

Patrick Mahomes salue le travail acharné de Reid

Football Talk, Mahomes a admis qu’il serait assez étonnant de

gagner le Super Bowl. Mais il comprend aussi qu’atteindre ce point prend beaucoup de temps

de dur labeur, de la part des joueurs et des entraîneurs.

En ce qui concerne Reid, Mahomes a révélé que son entraîneur met

beaucoup de travail acharné au quotidien. En tant que joueur, Mahomes est reconnaissant envers Reid’s

dévouement et croit que gagner le Super Bowl est le seul moyen de le payer

retour.

«Le travail qu’il a accompli chaque jour, partout où il est

il a eu du succès, donc nous voulons lui faire gagner le Super Bowl, mais nous comprenons

c’est un processus », a expliqué Mahomes. “Tout d’abord, nous devons entrer,

avoir une grande pratique aujourd’hui, jouer bien ce week-end, puis essayer de donner

nous une chance d’essayer d’entrer dans ce jeu et d’essayer de nous

trophée.”

Patrick Mahomes, bien sûr, a répondu à ces attentes et a conduit les chefs à une victoire sur les Titans. Ils ont encore un match à gagner avant de pouvoir se déclarer champions, mais ils sont définitivement en bonne position.

Reid a été entraîneur de la NFL pendant 21 saisons. Il a 207 victoires

sous sa ceinture, ce qui est le plus pour un entraîneur qui n’a jamais remporté un Super Bowl.

À l’intérieur de la deuxième course du Super Bowl de Reid

C’est en fait la deuxième fois que Reid mène une équipe au Super

Bol. En 2005, Reid a entraîné les Eagles de Philadelphie au plus grand tournoi de la NFL

match avec Donovan McNabb à la barre.

Les Eagles ont perdu contre les New England Patriots par un panier, et

Reid n’est jamais revenu au Super Bowl avec cette franchise. Les Eagles ont tiré

Reid après la saison 2012.

Les chefs ont embauché Reid en 2013 et il a très bien réussi à transformer l’équipe. L’année dernière, les Chiefs ont atteint le championnat NFC, où ils ont à peine perdu contre les Patriots.

«Il a travaillé et travaillé et travaillé et a consacré sa vie à cela. L'entraîneur Reid a besoin d'un Super Bowl. Nous devons l'obtenir pour lui.»

Le championnat AFC de dimanche était la première étape pour ce que les joueurs des Chiefs veulent livrer à leur entraîneur:

– Lindsay Jones (@bylindsayhjones) 20 janvier 2020

Reid et son équipe auront quelques semaines pour se préparer pour les 49ers, qui ont battu les Packers de Green Bay pour frapper leur billet pour le Super Bowl. Les deux équipes sont relativement égales, donc c’est à chacun de deviner qui sortira vainqueur.

Patrick Mahomes plats sur son TD précipité

Mahomes ne fait que féliciter son entraîneur, mais il est indéniable

sa capacité à faire des jeux incroyables. Tout au long de leur série éliminatoire, Mahomes a

à la hauteur de cette occasion et il y a de bonnes raisons de penser qu’il est le

meilleur quart-arrière de la ligue.

Lors de leur match contre les Titans, par exemple, les Chiefs

étaient en baisse de 17-7 avant de monter un énorme retour au deuxième trimestre. Mahomes »

La course de touché de 27 verges a mis les Chiefs en tête à la mi-temps et ils n’ont jamais regardé

retour.

“Je n’ai pas couru aussi loin depuis le lycée, je ne

pense », se souvient Mahomes après le match.

Mahomes aura du pain sur la planche contre les 49ers, mais

on ne peut nier que les chefs sont prêts à tout ce qui leur arrive.

Avec un peu de chance, Patrick Mahomes pourra revenir une fois de plus et donner à Reid le

Victoire au Super Bowl qu’il mérite.