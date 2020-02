Patrick Mahomes rend un hommage émouvant à Brittany Mathews alors qu’ils entreprennent leur fête sur la route

Patrick Mahomes et sa petite amie de longue date Brittany Matthews profitent toujours de leur victoire au Super Bowl. Après avoir mené les Chiefs de Kansas City à une victoire sur les 49ers de San Francisco, Mahomes a récemment publié un hommage émouvant à Matthews sur les réseaux sociaux. Voici comment Mahomes et Matthews célèbrent l’intersaison.

Brittany Matthews et Patrick Mahomes | James Devaney / .

Mahomes et Matthews endurent une parade glaciale du Super Bowl

Quelques jours après avoir remporté le Super Bowl LIV, Mahomes et le reste des Chiefs ont célébré la victoire avec un défilé massif à Kansas City, Missouri. Bien qu’il ne fasse que 27 degrés à l’extérieur, Matthews a bravé le temps et rejoint son petit ami pour les festivités.

Patrick Mahomes et Brittany Matthews sont apparus ensemble sur le

flotteur principal qui a traversé Kansas City. Des milliers de fans se sont réunis pour

voir Mahomes et ses coéquipiers, et Matthews a ensuite partagé une série de photos de

l’événement sur les réseaux sociaux.

Plusieurs joueurs se sont mêlés à la foule le long du parcours du défilé,

mais Mahomes et Matthews sont restés dans le bus à impériale.

À la lumière du temps, Mahomes et Matthews se sont regroupés pour l’occasion. Matthews a enfilé un adorable bonnet blanc pour l’événement tandis que Mahomes a porté des lunettes de ski et un manteau de flanelle rouge.

Selon le

Blast, le défilé s’est terminé avec Mahomes donnant un bref discours à

Ventilateurs. La star des Chiefs a révélé que gagner le Super Bowl a toujours été un

objectif majeur et qu’il était ravi de l’avoir remporté pour un grand entraîneur comme Andy

Reid.

“Quand je suis devenu le début de Kansas City, la première chose que j’ai

voulait faire est de ramener le trophée Lamar Hunt dans cette ville et

», a expliqué Mahomes. «Et la deuxième chose la plus importante était d’obtenir

le trophée Lombardi du meilleur entraîneur de tous les temps! »

Patrick Mahomes partage un hommage touchant à Matthews

Cela fait environ un mois après le défilé du Super Bowl au Kansas

City, pourtant Mahomes et Matthews brillent toujours de la grande victoire.

Sur Twitter, Mahomes a partagé une photo de lui et de Matthews

s’embrassant après la victoire du Super Bowl. Mahomes a publié la photo sur

La Saint-Valentin et les fans ont réagi très positivement à la photo.

“Ma Valentine! [heart emoji] @ brittanylynne8 », Patrick Mahomes

a écrit.

Quelques jours après la photo de la Saint-Valentin, Mahomes a partagé une autre photo de lui posant avec Matthews, mais cette fois, les deux étaient présents au week-end NBA All-Star.

“Concours de dunk avec le meilleur”, a commenté Mahomes

pic sur Instagram.

Sur la base des photos, il est clair que Mahomes et Matthews partagent

un lien étroit. Il est également évident qu’ils apprécient vraiment leur victoire, et

nous devons admettre qu’il sera intéressant de voir ce que Mahomes fera ensuite

saison.

Dans le roman de Patrick Mahomes et Matthews

Mahomes et Matthews se fréquentent depuis qu’ils sont en haut

école. Les deux ont fréquenté le même lycée à Whitehouse, Texas et ont commencé

datant quand ils étaient en 10e année.

Pendant que Matthews a continué à jouer au football pour l’Université du Texas

à Tyler, Mahomes a obtenu une bourse de football au Texas Tech. Au dessus de

au cours de leur carrière universitaire, Mahomes et Matthews ont gardé leur romance en vie,

en dépit d’être plus de 400 miles les uns des autres.

En 2017, les Chiefs ont recruté Patrick Mahomes, qui a immédiatement déménagé à Kansas City. À l’époque, Matthews jouait au football professionnel pour une équipe en Islande nommée UMF Afturelding / Fram.

Matthews a cependant cessé de jouer au football, après que son équipe a remporté le

championnat de la ligue à l’automne 2017. Elle a ensuite déménagé à Kansas City et a

depuis lors aux côtés de Mahomes.

Que fait Matthews dans la vie?

Au cours des deux dernières saisons, Brittany Matthews a été un habitué

aux matchs à domicile des chefs. Quand elle n’encourage pas Patrick Mahomes du

en marge, Matthews dirige sa propre entreprise de fitness dans la région appelée Bretagne

Lynne Fitness.

Selon le site Web de son entreprise, Matthews se spécialise dans la formation

programme et vend des marchandises pour le gymnase.

Mahomes et Matthews ont récemment acheté une maison à Kansas City d’une valeur de près de 2 millions de dollars. Dans une interview, le couple a fait le tour de leur nouvelle maison et a admis qu’ils aimaient absolument la ville et les fans.

Patrick Mahomes devrait signer une prolongation de contrat massive cette intersaison qui fera probablement de lui le quart-arrière le mieux payé de la NFL.