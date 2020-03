Paul McCartney a osé John Lennon dire à un auditoire royal de «faire vibrer ses bijoux» aux Beatles

Si vous cherchiez un Beatle qui respectait la famille royale britannique et pouvait compter sur lui pour dire la bonne chose au bon moment, John Lennon n’était pas votre gars. Au fil des ans, John a clairement indiqué qu’il ne cherchait pas à devenir chevalier, à commencer par le retour de son MBE à la reine Elizabeth en 1969.

Mais même à l’époque antérieure à la Beatlemania, John voulait obtenir quelques coups de feu lorsque les Fab Four ont joué le Royal Variety Show de 1963. “J’ai fait une blague sur scène”, a-t-il déclaré dans Anthology. «J’étais incroyablement nerveuse, mais je voulais dire quelque chose pour rebeller un peu, et c’était le mieux que je pouvais faire.»

Avant de plonger dans «Twist and Shout», John s’approcha calmement du microphone et demanda de l’aide au public. “Est-ce que les personnes occupant les sièges les moins chers applaudiraient”, at-il dit. “Et le reste d’entre vous, si vous voulez juste faire vibrer vos bijoux.”

Alors que la reine mère et le reste du public ont assez bien pris le crack de John, il a fallu du courage au membre le plus irrévérencieux des Beatles. Selon un ingénieur de longue date des Beatles, John a fait sa blague sur un défi de Paul McCartney.

Paul McCartney aurait incité John Lennon à raconter sa blague

John Lennon des Beatles répète au Prince of Wales Theatre à Londres pour le Royal Variety Command Performance le lendemain, 4 novembre 1963. | Roy Illingworth / Mirrorpix / .

Les fans des Beatles se tournent souvent vers Here, There and Everywhere (2006) de Geoff Emerick pour un aperçu des coulisses du groupe à l’œuvre sur leurs célèbres disques. Mais Emerick a donné beaucoup plus aux fans. Par exemple, Emerick avait une oreille pour les potins, et il en a inclus beaucoup dans son livre le plus vendu.

Un bon exemple est fourni par le récit d’Emerick des sessions qui ont produit «I Want to Hold Your Hand» et «This Boy» en octobre 63. Ce jour-là, alors qu’ils travaillaient sur ces morceaux, les Beatles ont appris qu’ils joueraient le prochain spectacle-bénéfice pour la famille royale.

Selon Emerick, le groupe était très excité de jouer la variété du spectacle, car c’était un signe clair qu’ils l’avaient fait. Et il se souvint que John avait comploté pour raconter une blague pour secouer la fête dès qu’ils avaient réservé le concert.

Tout en ajustant un microphone, Emerick a déclaré avoir entendu John travailler sur sa ligne de cliquetis de bijoux. “La réponse de Paul a été une provocation” Je t’ose! “, A écrit Emerick. Lorsque John a en effet raconté sa blague devant la reine mère des semaines plus tard, Emerick n’a pas été surpris.

John a menacé d’aller plus loin, a déclaré Geoff Emerick

4 novembre 1963: la reine Elizabeth la reine mère (1900-2002) s’entretient avec les Beatles après un Royal Variety Show. | George Freston / Fox Photos / .

Alors qu’Emerick a pris cet extrait de conversation entre John et Paul, ses sources ont déclaré que John avait menacé de pousser sa blague plus loin. Ou peut-être qu’il voulait juste aiguiller le manager des Beatles Brian Epstein le jour du spectacle.

“J’ai entendu par la suite que Lennon continuait à enrouler Brian dans les coulisses”, a écrit Emerick. «Lui dire qu’il allait dire au public de secouer leurs bijoux f * cking. Inutile de dire que Brian était absolument terrifié, suppliant John de ne pas prononcer ce mot. »

En fin de compte, John a joué la sécurité. George Harrison se souvenait avoir pensé que John avait planifié sa blague bien à l’avance. “Je pense qu’il avait passé un peu de temps à réfléchir à ce qu’il pouvait dire”, a déclaré George dans Anthology. “Je ne pense pas que ce soit spontané.”

Cela corrobore l’histoire d’Emerick à certains niveaux. (Certains ont remis en question les souvenirs de l’ingénieur.) Mais dans les deux cas, la position d’Emerick sur John et Paul semble juste. Il a décrit John comme “le mauvais garçon, le rebelle” et Paul comme “l’instigateur”, bien que quelqu’un qui n’ait jamais rêvé de raconter cette blague. Apropos de rien, Paul McCartney a été fait chevalier en 1997.

Voir aussi: Pourquoi Pink Floyd n’a pas utilisé la contribution de Paul McCartney à «Côté obscur de la lune»