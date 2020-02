Paula Abdul confond Nicole Scherzinger pour Shakira dans le Super Bowl Tweet

Heureusement pour Paula Abdul, Nicole Scherzinger ne semblait pas se soucier que la chanteuse de “Straight Up” la confondait pour Shakira, malgré le fait de travailler ensemble auparavant.

Avant dimanche super Bowl, Abdul avide a tweeté qu’elle avait hâte de regarder Jennifer Lopez, Shakira et Demi Lovato effectuer pendant la plus grande nuit du football. Lopez et Shakira étaient sur le point de faire vibrer le spectacle de la mi-temps, tandis que Lovato a été sélectionné pour chanter l’hymne national au début du match.

Parallèlement au tweet supprimé depuis, Paula a inclus trois photos d’elle posant avec J.Lo, Demi et le Pussycat Dolls chanteuse, qu’elle a confondue avec la chanteuse colombienne.

“Je veux dire, mes hanches ne mentent pas … mais je ne suis pas @shakira babes 💋❤️”, a répondu Scherzinger au tweet supprimé depuis par Abdul, faisant référence au smash de Shakira en 2005, “Hips Don’t Lie”, avec Wyclef Jean.

Nicole a précédemment travaillé avec Paula sur le “Le facteur X” et est maintenant juge “Le chanteur masqué” dont la troisième saison première immédiatement après le Super Bowl.

Pour revivre l’incroyable interprétation de l’hymne par Demi, cliquez sur ici. Pour regarder J.Lo et Shakira tuer le spectacle de la mi-temps, cliquez sur ici.

