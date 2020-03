Paula Abdul dévastée après la double mort d’un chien

2020-03-03 07:30:03

Paula Abdul est en deuil après le décès de deux de ses animaux de compagnie, Tinkerbell et Charity, la même semaine.

Paula Abdul a été dévastée après la mort de deux de ses chiens au cours de la même semaine.

Le chanteur de 57 ans a admis un “gros morceau de [her] le cœur manque “suite au décès de ses animaux de compagnie Tinkerbell and Charity.

Elle a écrit sur Instagram: “La semaine dernière, j’ai perdu deux de mes précieux anges – Fée Clochette et Charité. Un gros morceau de mon cœur a disparu. Tellement reconnaissant d’avoir été leur maman et pour tout l’amour inconditionnel qu’ils m’ont donné pour tout cela C’est incroyable le genre d’amour que procure un chien – c’est vraiment un cadeau de Dieu. (sic) ”

Il y a seulement deux semaines, Paula a adopté un chiot Chihuahua appelé Nemo dans un refuge pour animaux, Pet Matchmaker Rescue.

Ils ont posté sur Instagram: “Bonjour et bon lundi à tous! Beaucoup de gens se demandent ce qui est arrivé à notre petit gars Nemo, l’adorable petit chiot Chihuahua avec la” nageoire porte-bonheur “. Nous attendons depuis un moment pour annoncer, mais Paula a finalement fait un post hier soir pendant l’Oscar, alors c’est parti …

“Nemo n’a été adopté par personne d’autre que Paula Abdul! Il est allé la rencontrer juste avant Noël à Las Vegas et elle est tombée amoureuse. C’était un test pour savoir si ses chiens résidents plus âgés le prendraient, et comme vous pouvez le voir dans la troisième photo … Ils ont.

“Nemo vivra une vie merveilleuse dans une maison savante de Chihuahua où tous ses futurs besoins médicaux seront satisfaits et il sera gâté et adoré pour le reste de sa vie. Merci @paulaabdul d’avoir choisi de sauver et sauver une vie.”  Et un grand merci à Michelle au Wagmor Hotel and Spa pour son aide! (Sic) ”

Son compagnon canin adopté est né avec trois pattes et une nageoire avant, ce qui lui a valu le nom du poisson fictif.

Paula a demandé en plaisantant aux fans de l’appeler “Dr Doolittle” le mois dernier, après avoir publié une vidéo d’elle embrassant Tinkerbell et Nemo.

