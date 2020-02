Paulina Porizkova “ blessée et trahie ” après avoir été exclue de la volonté de Ric Ocasek

2020-02-29 07:30:04

Le mannequin Paulina Porizkova a admis qu’elle se sentait “incroyablement blessée et trahie” lorsqu’elle a été écartée de la volonté de Ric Ocasek et affirme que cela a rendu le processus de deuil “vraiment délicat”.

Le leader de Cars est décédé d’une maladie cardiovasculaire hypertensive et athérosclérotique, l’emphysème pulmonaire étant également répertorié comme facteur contributif, en septembre dernier et bien que Paulina et lui n’étaient plus ensemble, elle a admis qu’elle était exclue de sa volonté.

Parlant de Ric – dont elle s’est séparée en mai 2018 après 28 ans de mariage – Paulina a déclaré au co-animateur de ‘CBS Sunday Morning’ Anthony Mason: “J’adorerais pouvoir être triste et lui manquer. Et ne pas ressentir cela aussi incroyablement blessé et trahi. Cela a rendu le processus de deuil vraiment, vraiment difficile. ”

Bien que le couple se soit séparé, ils n’étaient pas divorcés et vivaient toujours ensemble jusqu’à la mort de Ric.

Paulina a découvert le corps de Ric après sa mort et l’a appelé “le pire moment de ma vie”.

Paulina, 54 ans, avait précédemment partagé un hommage à Ric après sa mort, écrivant sur Instagram: “Son sourire et son regard vous ont réchauffé et vous ont fait sentir comme la personne la plus spéciale du monde. J’ai eu ce regard et ce sourire sur moi pour la plupart des ma vie. Pendant très longtemps, personne ne pouvait me faire sentir aussi aimé que Ric. Il était mon soleil.

“Notre séparation n’a rien changé à ça. Il se levait et se couchait et j’ai planifié ma vie autour d’elle comme on le fait un jour … Sa mort est la fin de mon monde tel que je le savais.”

Dans son testament, mis à jour en août avant sa mort, Ric a écrit: “Même si je devais mourir avant que notre divorce ne soit définitif, Paulina n’a droit à aucune part élective car elle m’a abandonné.”

Ric, 75 ans, et a rencontré Paulina pendant le tournage du clip de “ Drive ” – qui est toujours le single le plus réussi du groupe à ce jour après avoir atteint le numéro trois du classement Billboard Hot 100 – ils se sont mariés en août 1989 et ont eu deux fils, Jonathan et Oliver.

Les voitures ont connu la gloire dans les années 70 et étaient connues pour des succès tels que “ Just What I Needed ”, ‘Drive’, ‘My Best Friend’s Girl’, ‘Good Times Roll’ et ‘Bye Bye Love’.

“ Drive ” a figuré en grande partie lors de l’événement Live Aid de 1985, comme une chanson de fond pendant des images de la famine en Éthiopie. Il a ensuite été réédité et a permis de recueillir des fonds pour la cause.

