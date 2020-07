Peggy Sulahian applaudit le juge Tamra pour avoir déclaré que les femmes au foyer n’avaient pas besoin de sous-titres

Peggy Sulahian, l’une des anciennes stars de The Real Housewives of Orange County, applaudit à Tamra Judge. L’alun de Bravo n’est pas trop content de ce que ce dernier a dit sur les femmes au foyer qui ont besoin de sous-titres. Le juge a suggéré que Sulahian ne se connectait pas avec les téléspectateurs pendant son temps sur le spectacle en raison de son accent. Maintenant, l’ancienne star riposte directement contre le juge.

Qu’est-ce que Tamra Judge a dit à l’origine sur Peggy Sulahian?

Le juge est une star du RHOC qui n’a pas peur de remuer le pot. L’ancienne femme au foyer aime la controverse et parle de son temps dans l’émission. Après 12 saisons sur la série télé-réalité, elle a décidé de s’éloigner quand on ne lui a pas offert un rôle à temps plein. Dans une récente interview, elle a appelé son ancienne co-star Sulahian qui n’était sur la série que pour une saison.

Sulahian est née au Koweït de parents américains et a rejoint RHOC dans la saison 12. Son temps dans la série a été court car elle n’a pu traverser qu’une seule saison. Le juge lui a expliqué pourquoi Sulahian n’avait pas été interrogé.

«Quiconque que vous avez à sous-titrer ne devrait pas être dans la série. C’est ce que je ressens », a déclaré le juge dans le podcast Behind the Velvet Rope with David Yontef. « Si vous ne comprenez pas ce qu’ils disent, c’est difficile. Je pense qu’elle était gentille, mais je ne pense tout simplement pas qu’elle était une bonne télé. Cela ne signifie pas que vous êtes une personne horrible, cela prend juste une certaine personnalité. «

Peggy Sulahian riposte contre le juge Tamra

Après que le juge a reçu un contrecoup majeur sur les réseaux sociaux, Sulahian réagit maintenant à la déclaration du premier.

« Il faut certainement une » certaine « personnalité pour provoquer la discorde », a déclaré Sulahian à Reality Blurb dans un communiqué. «En tant qu’immigrant dans ce pays, j’ai appris la langue, obtenu mon diplôme universitaire, élevé une famille et contribué à ma communauté.»

Sulahian est fière d’elle et a suggéré au juge de résoudre ses problèmes d’une manière différente.

« Je ne crois pas que son incapacité à me comprendre ait quoi que ce soit à voir avec mon accent, dont je suis fier. Tamra, si vous avez un problème, décrochez votre téléphone et appelez-moi. Discutons », a-t-elle ajouté.

Tamra Judge se dispute également avec Kelly Dodd

La juge ne fait pas que provoquer des vagues avec une ancienne femme au foyer, elle le fait à son ancienne co-star Kelly Dodd. Quand une vieille vidéo embarrassante de TMZ a refait surface et que ce dernier dit des choses malheureuses, les fans ont voulu savoir ce que Judge pensait de la situation.

« Oui, je le pense, cette vidéo TMZ est dégoûtante! » Le juge a répondu au fan lors d’une Q&R sur Instagram. « Bravo ne devrait pas simplement isoler certaines personnes comme Stassi [Schroeder] & Kristen [Doute]. Il devrait y avoir une tolérance zéro à ce stade. «

Dans la vidéo, Dodd est entendue dire qu’elle n’aime pas ou ne connaît pas de gars noirs. Beaucoup ont qualifié Dodd de raciste et ont demandé à Bravo de la couper du RHOC comme ils l’ont fait pour le casting de Vanderpump Rules.

Quand un des fans de Dodd lui a demandé sur Instagram ce qu’elle pensait de la réponse de Judge, Dodd a riposté.

« Elle a juste soif et a réussi à obtenir la balle », a-t-elle répondu sur Instagram. «Saisir la pauvre paille. J’espère qu’elle trouvera le bonheur. «

