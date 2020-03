Penelope Cruz: j’ai la chance de connaître Johnny Depp

2020-03-14 17:30:05

Penelope Cruz a déclaré qu’elle se sentait “chanceuse” de connaître Johnny Depp alors qu’elle écrivait à l’appui de l’affaire de diffamation de sa co-star contre son ex-femme Amber Heard.

La star de “ Pirates des Caraïbes: On Stranger Tides ” a écrit à l’appui de son bon ami et co-star pour le soutenir dans son affaire de diffamation qu’il poursuit contre son ex-femme Amber Heard, admettant qu’elle se sent reconnaissante d’avoir un tel personne “douce” et “gentille” dans sa vie.

Elle a partagé: “Pendant six mois de ma première grossesse, j’ai passé chaque jour avec lui pendant que nous tournions” Pirates des Caraïbes “. Mon mari [Javier Bardem] et je n’oublierai jamais la douceur, la protection et la gentillesse avec lesquelles il m’a traité à chaque étape de ce processus. Nous l’aimons beaucoup et j’ai de la chance d’avoir quelqu’un d’aussi spécial dans nos vies. ”

L’actrice de 45 ans a également partagé dans sa déclaration qu’elle était “impressionnée” par sa “gentillesse, son esprit brillant et son talent”.

Elle a écrit: “J’ai rencontré Johnny quand j’avais 19 ans. Il était à Madrid et Pedro Almodovar me l’a présenté. Les seules phrases que je savais comment dire en anglais à l’époque étaient:” Comment ça va? ” et “Je veux travailler avec Johnny Depp.” De nombreuses années se sont écoulées et j’ai non seulement fait trois films avec lui, mais je compte aussi sur lui comme un grand ami.J’ai toujours été impressionné par sa gentillesse, son esprit brillant, son talent et son sens de l’humour particulier. J’ai vu Johnny dans tant de situations et il est toujours gentil avec tout le monde. C’est l’une des personnes les plus généreuses que je connaisse. ”

Johnny poursuit son ex-femme pour 50 millions de dollars pour un article qu’elle a écrit pour le Washington Post au sujet d’être victime de violence domestique, arguant qu’il était fortement inféré qu’il était l’agresseur, même s’il n’était pas nommé dans l’article, alors qu’elle a essayé de faire rejeter la poursuite.

