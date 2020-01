Penn Badgley aborde la 1 chose qui dérange les fans à propos de son personnage “ vous ”

Il n’y a personne de plus effrayant que Joe Goldberg, et Penn Badgley le sait.

L’ancienne star de Gossip Girl joue le tueur en série dérangé dans la série à succès de Netflix et bien qu’il fasse un travail incroyable incarnant les mêmes tendances qu’un harceleur psychotique, même il se fait effrayer par son personnage de temps en temps.

Tout comme les fans, beaucoup d’actes douteux de Joe ne se sont pas bien déroulés avec Badgley. Mais il y a un acte loufoque qui a dérangé tout le monde depuis la saison 1 et l’acteur s’est finalement ouvert à ce sujet.

Vous Les spoilers de la saison 2 à venir

Les fans ont torréfié Joe pour son déguisement horrible

Si vous êtes comme nous et que vous avez dévoré la saison 2 en pratiquement une seule séance, vous avez actuellement une tonne de questions et de théories entourant ce nouvel épisode.

En plus d’essayer de comprendre si Quarante est réellement morte ou qui est la femme mystère, beaucoup d’entre nous continuent à avoir des questions concernant les actes effrayants de Joe.

Bien que nous ayons beaucoup appris sur les raisons pour lesquelles Joe agit comme il le fait dans la saison 2, il y a une chose à son sujet que nous remettons en question et honnêtement, nous en avons marre de le voir faire.

Si vous êtes fan de You depuis la saison 1, vous savez que Joe porte une simple casquette de baseball quand il fait une activité louche.

Bien que ce soit une tâche constante pour Joe, les téléspectateurs ont souligné que son “déguisement” apparent ne le faisait pas exactement passer inaperçu, ce qui les dérangeait sans fin.

Les fans ont l’impression que cette dissimulation fait que Joe se démarque encore plus et le rôtit fréquemment sur Twitter pour être un espion terne.

“Ainsi, chaque fois que Joe Goldberg met ce chapeau, il devient invisible”, a écrit un utilisateur de Twitter.

Avec d’innombrables mèmes autour de ce sujet diffusés sur Internet, ce n’était qu’une question de temps avant qu’ils ne se dirigent vers Badgley.

Lorsqu’on lui a demandé si la casquette de baseball de Joe était «censée être un déguisement complet» lors d’un segment de questions / réponses avec le magazine InStyle, la femme de 33 ans a partagé que cette prétendue dissimulation ne faisait qu’ajouter à l’unicité qui est vous.

“Je ne sais pas! [Laughs] Croyez-moi, en tant qu’acteur, je trouve très difficile de suspendre parfois mon incrédulité lorsque vous êtes forcé dans une position qui est juste au sens littéral du mot incroyable. C’est la chose intéressante à propos de cette émission – ça marche. “

Badgley a quelques mèmes qu’il considère comme son préféré

Avec des fans qui ont tant à dire sur les manières effrayantes de Joe, beaucoup ont créé des mèmes assez incroyables qui se moquent de son personnage louche.

Bien qu’il y ait eu d’innombrables mèmes sur les réseaux sociaux, certains se sont démarqués plus que d’autres. Certains dont même Badgley ne peut s’empêcher de rire.

“Oui, quelques personnes me les ont envoyées par SMS et j’en ai vu”, a-t-il expliqué. «Je pense que celui qui m’a fait rire aux éclats était celui où on m’a donné des clous et des boucles d’oreilles. Et il y avait un tweet avec ce mème qui a été utilisé tant de fois [“distracted boyfriend”], pour tant de buts différents à effet variable, et l’image n’avait finalement pas de texte dessus. La simplicité de celui-ci était très drôle pour moi. »

Laissez-le sur Internet pour prendre une série de thrillers effrayants et en faire les blagues les plus hilarantes.