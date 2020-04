Perrie Edwards «a perdu la tête» isolée

2020-04-12 21:30:04

Perrie Edwards dit qu’elle a “perdu la raison” isolément.

La hitmaker ‘Break Up Song’ – qui passe son temps en lock-out avec son petit ami Alex Oxlade-Chamberlain – s’est rendue sur les réseaux sociaux dimanche (12.04.20) pour montrer ses nouveaux cheveux beaucoup plus courts, car elle a admis que cela avait été difficile rester à la maison.

Prenant sur Instagram, elle a écrit: “Perrie n’est pas là en ce moment. Elle a perdu son esprit F *** ING pendant l’isolement. Alors salut (sic)”

Pendant ce temps, Perrie – qui, aux côtés d’Alex, a un style de vie de jet – a précédemment admis qu’il était agréable de passer du temps avec son petit ami.

Elle a dit: “Nous n’avons jamais passé autant de temps ensemble dans toute notre relation, mais nous allons bien. Je pense que nous sommes vraiment bons!”

Pendant ce temps, Perrie a déjà parlé de ses problèmes de santé mentale, admettant que son anxiété et ses crises de panique l’empêchaient même de sortir de la maison.

Lorsqu’on lui a demandé comment ses difficultés ont affecté sa capacité à faire partie de Little Mix, Perrie a expliqué: “C’est bizarre. Cela l’a affecté de manière énorme, mais cela ne l’a pas non plus affecté du tout, si cela a du sens? Quand les attaques de panique ont commencé mauvais, je ne voulais pas quitter la maison. Ma mère et Sam, mon manager, ont dû se rencontrer chez moi pour m’emmener au travail parce que je ne pouvais pas supporter l’idée d’être seul dans une voiture.

“Et j’ai toujours été vraiment indépendante. J’ai toujours aimé mon propre espace. J’ai vécu près des champs sans rien autour de moi et c’était mon endroit heureux. Puis tout d’un coup, ça a glissé et maintenant c’est mon idée de l’enfer. Donc J’aime être entouré de gens maintenant parce que j’ai l’impression que si je devais avoir une crise de panique, ce serait mieux si j’avais quelqu’un avec moi. Donc ça a gâché le travail au quotidien, mais ce n’est jamais affecté sur scène, parce que c’est ce que j’aime faire. C’est là que je me sens le plus à l’aise et le plus sûr, je suppose. “

.